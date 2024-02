PKO BP koryguje w dół prognozę wzrostu

PKO Bank Polski spodziewa się wzrostu PKB Polski w tym roku na poziomie 3,7 proc. (wobec 3,9 proc. oczekiwanych w grudniu ub.r.). Ekonomiści banku oceniają, że luka w finansowaniu związana z końcem tradycyjnej perspektywy finansowej UE „ma szansę być zasypana” przez Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

„Naszym zdaniem słabość konsumpcji pod koniec 2024 była przejściowa i najpewniej wynikała z odbudowy nadszarpniętych przez okres wysokiej inflacji oszczędności. W kolejnych kwartałach przyspieszenie dynamiki realnych wynagrodzeń, które będzie efektem silnego wzrostu płac nominalnych oraz spadku inflacji, przyniesie coraz silniejszy wzrost konsumpcji. Sądzimy, że dzięki dodatnim stopom realnym skłonność do oszczędzania pozostanie wysoka, a oczekiwany przez nas w 2024 wzrost konsumpcji (+3,6 proc.) jest słabszy niż dynamika realnych dochodów. Uważamy, że inwestycje pozostaną na ścieżce wzrostu - luka w finansowaniu związana z końcem tradycyjnej perspektywy finansowej UE ma szansę być zasypana przez KPO, a potrzeby firm związane z poprawą efektywności energetycznej i automatyzacją są nadal wysokie. W całym 2024 spodziewamy się przyspieszenia wzrostu PKB do 3,7 proc. z 0,2 proc. odnotowanych w 2023.-” - czytamy w komentarzu banku do publikacji GUS dotyczącej PKB w IV kw. ub.r.

Bank podkreślił, że ”rozczarowujące wyniki gospodarki pod koniec ubiegłego roku to przede wszystkim skutek słabości konsumpcji„.

„Spożycie indywidualne najpewniej znalazło się w stagnacji r/r, po tym jak w 3q23 wzrosło o 0,8 proc. r/r. W 4q23 utrzymała się natomiast solidna (ok. +7-8 proc. r/r) dynamika inwestycji. Negatywny wkład do wzrostu w minionym kwartale miał najpewniej spadek zapasów, a in plus na dynamikę PKB oddziaływał eksport netto” - czytamy dalej.

W grudniu ub.r. PKO BP podwyższył prognozy wzrostu PKB Polski na 2023 r. o 0,1 pkt proc. do 0,6 proc. i na 2024 r. - o 0,9 pkt proc. do 3,9 proc.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku podał dziś, że Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 1 proc. r/r w IV kw. 2023 r. wobec 0,5 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Konsensus rynkowy przewidywał 1,1 proc. wzrostu PKB w IV kw. ub. r.

Wcześniej GUS podał, że PKB wzrósł o 0,2 proc. r/r w 2023 r. wobec 5,3 proc. wzrostu w poprzednim roku.

ISBnews, sek

