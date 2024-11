Mniejszy zysk PKO BP - znamy dane!

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2024 roku spadł do 2,463 mld zł z 2,781 mld zł zysku rok wcześniej - poinformował bank w czwartkowym raporcie. Dodano, że zysk netto w III kwartale br. spadł 11 proc. rdr i wzrósł 5 proc. kdk.

Wynik banku okazał się zgodny z oczekiwaniami, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 2.448,9 mln zł. Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 2.270 mln zł do 2.606 mln zł.

Po trzech kwartałach 2024 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 6,86 mld zł, czyli wzrósł 42 proc. kdk. Bank podał, że wzrost zysku to efekt poprawy dochodów z działalności podstawowej, pomimo istotnych obciążeń rezerwami na ryzyko prawne CHF i wakacjami kredytowymi.

Raportowane ROE za 3 kwartały 2024 r. jest na poziomie 19,26 proc., a bez zdarzeń nadzwyczajnych wynosi 28,2 proc.

W III kwartale wynik banku obciążyły rezerwy związane z portfelem kredytów w CHF. Koszty ryzyka prawnego CHF wyniosły 994 mln zł, czyli były na poziomie zapowiedzianym wcześniej przez bank.

Wynik odsetkowy PKO BP wyniósł 5.727 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 5.677,2 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 23 proc. rdr i 13 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa wyniosła 4,88 proc. , podczas gdy w II kwartale była na poziomie 4,4 proc. (4,83 proc. bez wakacji kredytowych).

Wynik z prowizji i opłat wyniósł 1.299 mln zł i był zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się 1.321,7 mln zł. Wynik ten wzrósł 10,6 proc. rok do roku i 1,6 proc. w ujęciu kwartalnym. Po trzech kwartałach 2024 roku wzrost wyniku prowizyjnego jest na poziomie 13,8 proc., co jest efektem poprawy wyniku z kart, rynku kapitałowego, kredytów i leasingu

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 2024 roku 318 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 8 proc. wyższych odpisów na poziomie 344,2 mln zł. Rezerwy wzrosły 15 proc. rdr, ale spadły 30 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów ryzyka kredytowego spadł do 43 pb. PKO BP podał, że wzrost odpisów na aktywa niefinansowe dotyczący głównie opóźnień w spłacie kapitału po sądowym unieważnieniu umów kredytów CHF.

Liczba nowych sądowych pozwów dotyczących kredytów CHF w III kwartale 2024 roku wyniosła 1,31 tys. W ujęciu kwartalnym liczba pozwów spadła o 36 proc., a ww ujęciu rdr o 57 proc.

Kredytobiorcy PKO BP złożyli 63,3 tys. wniosków o mediację umów kredytów hipotecznych w CHF, zawarto 43,4 tys. ugód .

Liczba nowych wniosków o mediację wzrosła w III kwartale do 2,3 tys. z 1,8 tys. w II kwartale. W tym czasie liczba ugód zawartych w sądach wzrosła do 1,85 tys. z 850.

Bank podał, że pod koniec września 2024 roku przeciwko grupie toczyło się 3.055 postępowań sądowych dotyczących sankcji kredytu darmowego o wartości przedmiotu sporu wynosi 68 mln zł. Dotychczasowe orzecznictwo w przeważającej części jest korzystne dla PKO BP.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Brakuje prądu! Na razie bez wpływu dla zwykłych odbiorców

Polski kadłub dla amerykańskiego myśliwca. „Znaczący sukces”

Skupują muchomory czerwone?! Płacą po 60 zł/kg

»» Daniel Obajtek o tym, czy Orlen zostanie sprywatyzowany - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24

PKO BP poinformował ponadto, że toczyło się 295 postępowań sądowych, w których klienci kwestionują oparcie umowy kredytu hipotecznego na konstrukcji oprocentowania zmiennego oraz zasady ustalania stopy referencyjnej WIBOR. Dotychczasowe orzecznictwo jest korzystne dla grupy.

Koszty działania grupy PKO BP w III kwartale wyniosły 2.072 mln zł, czyli były na poziomie zbliżonym do oczekiwań (2.038,9 mln zł). Koszty wzrosły 16 proc. rdr i 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztów do dochodów za 9 miesięcy 2024 r. jest na poziomie 29,7 proc.

Bank zanotował wzrost finansowania udzielonego klientom o 9,4 proc. rdr do 285 mld zł.

Wzrost kredytów detalicznych w PKO BP wyniósł 14,2 proc., a w segmencie bank powrócił do wzrostu - finansowanie klientów wzrosło o 1 proc. w ujęciu kdk.

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w III kwartale wyniosła 5,7 mld zł, rosnąc 30 proc. rdr i 20 proc. kdk. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła natomiast 6,6 mld zł, rosnąc 39 proc. rdr i 16 proc. kdk.

Bank podał, że pod koniec września udostępnił pierwszy etap całkowicie zdalnego procesu hipotecznego.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosi 18,03 proc.

PAP Biznes/ as/