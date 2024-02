Alert w USA: rosyjska broń nuklearna w kosmosie?

Wiadomością polityczną dnia w USA jest informacja od Mike’a Turnera, szefa komisji wywiadu w Izbie Reprezentantów (niższej izbie amerykańskiego Kongresu), że komisja udostępniła wszystkim członkom Kongresu informację o ”poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego” Pojawiają się medialne doniesienia, czego może dotyczyć tak poważne ostrzeżenie wysokiego rangą funkcjonariusza publicznego w USA.

»» O informacji szefa komisji wywiadu i pierwszych reakcjach politycznych w USA czytaj tutaj:

Alert w USA: „poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”!

Turner w swoim wystąpieniu nie sprecyzował natury tego zagrożenia.

Amerykański satelita cywilny na orbicie / autor: Pixabay

Media w USA, powołując się na anonimowe źródła w Senacie USA, sugerują, że źródłem zagrożenia mogą być próby ofensywnego wykorzystania militarnego przez Rosję przestrzeni kosmicznej.

Jak relacjonuje portal space.24.pl sprawa dotyczy Rosji i jej tajnych operacji militarnych w kosmosie. Tak twierdzi np. agencja Reutersa,powołując się na „źródła zaznajomione ze sprawą”

Według space24.pl nieco inny trop wskazuje portal telewizji ABCnews. Powołując się na ”dwa źródła zaznajomione z obradami na Kapitolu” podaje on, że informacja Mike Turnera ma związek z zamiarem Rosji umieszczenia broni nuklearnej w kosmosie.

Nie oznaczałoby to zrzucenia broni nuklearnej na Ziemię, ale raczej jej ewentualne użycie przeciwko innym satelitom. „Jest to bardzo niepokojące i bardzo drażliwe” – stwierdziło jedno ze źródeł, nazywając to „wielką sprawą”.