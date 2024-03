Rosyjskie kapitały mają wesprzeć… walkę Ukrainy

USA zaproponowały partnerom z G7 stworzenie podmiotu specjalnego przeznaczenia do emisji obligacji opartych o zyski z zamrożonych rosyjskich aktywów - donosi agencja Bloomberg. Ich wartość miałaby wynosić co najmniej 50 mld dolarów, a dochody zostać przeznaczone na wsparcie Ukrainy.

Według Bloomberga, który powołuje się na źródła wtajemniczone w plan, propozycja USA polegałaby na zebraniu w pulę zamrożonych przez państwa G7 i UE aktywów rosyjskiego banku centralnego wartych 280 mld dol. i stworzenia podmiotu, który wyemitowałby „obligacje wolności” pokrywane przez zyski z rosyjskiego majątku.

Emisja „obligacji wolności”

Jak notuje agencja, ponad 2/3 z tych aktywów znajduje się w Unii Europejskiej i generują one co roku ok. 3,6 mld dolarów zysku netto. Przychody ze sprzedaży obligacji miałyby niemal dorównywać 50 mld dol. zawartym w pakiecie pomocowym dla Ukrainy przegłosowanym przez amerykański Senat, lecz zablokowanym dotąd w Izbie Reprezentantów.

Według agencji dyskusje na ten temat wciąż są we wczesnej fazie, a część państw, w tym Niemcy i Francja, podchodzą do pomysłu z rezerwą. Jest to jeden z kilku omawianych planów wykorzystania rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy. Bloomberg ocenia jednak, że państwa europejskie wahają się przed podejmowaniem kroków postrzeganych jako konfiskata aktywów, obawiając się komplikacji prawnych, konsekwencji dla stabilności euro i odwetu ze strony Rosji.

W marcu Biały Dom oraz szefowa amerykańskiego resortu finansów Janet Yellen twierdzili, że USA rozważają użycie rosyjskich zasobów do finansowania wojskowego wsparcia Ukrainy. Rozmowy na ten temat trwają też w Kongresie, gdzie projekt odpowiedniej ustawy, zwanej REPO Act, cieszy się ponadpartyjnym poparciem. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson sugerował w środę, że ustawa ta mogłaby stać się częścią nowego pakietu pomocowego dla Ukrainy.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

