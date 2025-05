USA i Europa do Kremla: najpierw rozejm!

Najpierw powinno dojść do bezwarunkowego 30-dniowego rozejmu, a potem zacząć się rozmowy pokojowe, nie zaś odwrotnie - powiedział w niedzielę specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg. Skomentował w ten sposób propozycję Rosji w sprawie bezpośrednich rozmów z Ukrainą.

„Nawet premier Nowej Zelandii to rozumie. Jak wielokrotnie mówił prezydent Trump, zatrzymajcie zabijanie!! Najpierw bezwarunkowe 30-dniowe zawieszenie broni, a w trakcie tego okresu trzeba przejść do kompleksowych rozmów pokojowych. Nie odwrotnie” - napisał Kellogg na platformie X, komentując wypowiedź nowozelandzkiego premiera Christophera Luxona, który wsparł sobotni apel europejskich przywódców w Kijowie o wprowadzenie 30-dniowego zawieszenia broni w wojnie Rosji z Ukrainą od poniedziałku.

W sobotę wieczorem rosyjski przywódca Władimir Putin odrzucił tę propozycję, zamiast tego proponując rozpoczęcie bezpośrednich rozmów z Ukrainą w Stambule 15 maja. Mimo krytycznej reakcji Kellogga sam prezydent Donald Trump w nocnym wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social ocenił: „Potencjalnie wspaniały dzień dla Rosji i Ukrainy! Pomyśl o setkach tysięcy istnień, które zostaną uratowane, gdy ta niekończąca się rzeźnia miejmy nadzieję dobiegnie końca„.

Rosyjską odpowiedź skrytykowali w niedzielę premier Donald Tusk, który dzień wcześniej wraz z przywódcami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii odwiedził Kijów. Cała czwórka wspólnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odbyli rozmowę telefoniczną z Trumpem, który miał poprzeć ich postulaty. We wspólnym oświadczeniu po rozmowie przywódcy sześciu krajów zagrozili, że jeśli Rosja odrzuci propozycję zawieszenia broni, zostanie obłożona mocniejszymi sankcjami na sektor bankowy i energetyczny.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił z kolei, że rosyjska gotowość do rozmów to ”dobry pierwszy krok, ale w żadnym wypadku nie wystarczający”. „Oczekujemy, że Moskwa zgodzi się teraz na zawieszenie broni. Jest to niezbędne przed rozpoczęciem prawdziwego dialogu. Rozmowy nie mogą się rozpocząć, dopóki broń nie ucichnie” - zaznaczył Merz.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

