Spokojnie, to tylko awaria!

W czasie awarii mediów społecznościowych czekajmy na jej usunięcie; nie działajmy pochopnie i włączmy uwierzytelnianie dwuskładnikowe - radzi inżynier europejskiego dostawcy rozwiązań do ochrony sieci Stormshield z grupy Airbusa, Aleksander Kostuch.

Serwisy Facebook i Instagram przestały we wtorek po południu działać w wielu krajach świata w wyniku awarii platform spółki matki Meta. Po próbie logowania pojawiał się komunikat o błędach.

Jak podał portal BBC, witryna śledząca awarie Downdetector wskazała ponad 300 tys. raportów o awariach u użytkowników Facebooka i ponad 20 tys. - u użytkowników Instagrama. Awarie pojawiły się w różnych krajach. Nie podano ich przyczyny.

»» O globalnej awarii Facebooka i Instagrama czytaj tutaj:

Miliony zgłoszeń! Facebook nie działa

Co robić, by nie ponieść szkody?

We wtorek popołudniu zalecenia specjalisty Stormshield odnośnie takich sytuacji przesłał PAP Marcin Dzedzej z agencji Imago, która obsługuje tę organizację. Jak zaznaczył Aleksander Kostuch, zdezorientowani użytkownicy mogą szukać pomocy w rozwiązaniu problemu w innych zasobach internetu, co rodzi okazję dla oszustów chcących np. wyłudzić ich dane do logowania.

„W sytuacji podobnej do tej, jaka zaistniała, nie działajmy pochopnie. Warto zwyczajnie poczekać, aż awaria zostanie usunięta, a czas który jest nam dany, wykorzystać np. na spacer” - zaproponował.

„W kontekście własnego bezpieczeństwa należy przede wszystkim zachować spokój i uważać na fałszywe strony, które mogę się pojawić, oferując pomoc w logowaniu do kont społecznościowych lub odzyskaniu haseł. Zdezorientowany użytkownik może pochopnie ulec takiej pokusie, jednak serwis, na który zostanie przeniesiony, będzie witryną jedynie przypominającą docelową. W rzeczywistości można stać się ofiarą phisingu” - wskazał Kostuch.

Przestrzegł przed podawaniem jakichkolwiek haseł na stronach zewnętrznych wobec serwisów społecznościowych, na jakie można natrafić w sieci. Można natomiast próbować logować się poprzez aplikacje zainstalowane na smartfonach.

„Lepiej poczekać, nawet przedłużająca się awaria z pewnością zostanie usunięta. Dodatkowo warto uruchomić dwuskładnikową weryfikację (2FA), dzięki której nawet gdy damy się złapać przestępcom, to ostatnim elementem uniemożliwiającym im przejęcie naszego konta będzie właśnie drugi składnik uwierzytelniania” - wyjaśnił.

Aleksander Kostuch uzupełnił, że działaniem profilaktycznym jest upewnienie się co do wykorzystywania odpowiedniej trudności haseł (długość, znaki specjalne itp.) oraz stosowanie różnych haseł do różnych serwisów.

Stormshield to europejski wytwórca rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT. Należy do koncernu Airbus Group.

Mateusz Babak (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Płynie rzeka aut z importu

Wiatrakowy blamaż może uderzyć w rząd