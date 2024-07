Błąd Microsoftu? Paraliż komputerowy objął cały świat

Awaria systemów teleinformatycznych dotknęła banki, linie lotnicze, media na całym świecie. Gigant komputerowy Microsoft poinformował o usterce wszystkich swoich usług online. Problem techniczny, prawdopodobnie związany z aktualizacją oprogramowania amerykańskiej firmy zajmującą się cyberbezpieczeństwem CrowdStrike.

Rozległa fala problemów z komputerami rozprzestrzeniła się od USA po Azję. W awarii komputery samoczynnie uruchamiają się ponownie lub pokazują komunikat o błędzie na niebieskim ekranie.

Według strony Downdetector, która monitoruje zakłócenia, od nocy z czwartku na piątek zarejestrowano liczne problemy w działaniu stron internetowych zawierających aplikacje Microsoftu – początkowo w Stanach Zjednoczonych, a potem w krajach w innych częściach świata.

Microsoft Azure, platforma cyfrowa w chmurze służąca do administrowania aplikacjami i usługami, potwierdził w mediach społecznościowych, że stwierdzono problemy, które są obecnie analizowane, i trwa praca nad ich rozwiązaniem.

Nie działa ci Windows? Innym też. Globalna awaria Windows dotyka komputery na całym świecie. Jest to związane z aktualizacją oprogramowania Crowdstrike, które paraliżuje proces startu systemu. Są pewne obejścia problemu - wskazuje znany interentowy komentator technologiczny.

Polska: rząd uspokaja, Lotnisko Chopina i banki mają problemy

Obecnie w Polsce systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie - poinformował w piątek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, w związku z globalną awarią systemów Microsoft. Dodał, że na tę chwilę nie ma powodów do niepokoju.

„Obecnie w Polsce systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie. Globalna awaria systemów Microsoft jest monitorowana przez polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. Na bieżąco będziemy informować o sytuacji, a na tę chwilę nie ma powodów do niepokoju” - zapewnił w piątek na platformie X wicepremier, minister cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski.

Polska: biznes notuje problemy

Klienci banków PKO BP oraz Santandera mają problem z dostępem do kont. Lawinowo wzrosła liczba zgłoszeń awarii w serwisie downdetector.pl. Prawdopodobnie ma to związek z globalną awarią usług chmurowych Microsoftu. Według serwisu downdetector.pl liczba zgłoszeń awarii dot. Santander Bank Polska wzrosła lawinowo w piątek przed godz. 8 i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie – podaje portal money.pl

Lotnisko Chopina w Warszawie prosi pasażerów o weryfikowanie statusu lotu bezpośrednio u przewoźnika w aplikacji lub na stronie internetowej - poinformowało lotnisko w piątek w mediach społecznościowych. Ma to związek z licznymi sygnałami o utrudnieniach w systemach odpraw przewoźników - podały władze lotniska.

„W związku z licznymi sygnałami o występujących utrudnieniach w systemach odpraw przewoźników prosimy o weryfikacje statusu lotu bezpośrednio u przewoźnika (w aplikacji lub na stronie internetowej)” - podano we wpisie zamieszczonym na profilu lotniska na Facebooku.

Dodano, że w związku z awarią systemu odpraw linii Wizz Air i brakiem możliwości odprawy on-line, przewoźnik prosi o jak najszybszy - trzy godziny przed odlotem - przyjazd na lotnisko w celu odprawy przy stanowisku check-in.

W piątek w związku z globalną awarią systemów operacyjnych Microsoft występują utrudnienia w funkcjonowaniu terminala kontenerowego Baltic Hub – poinformowała spółka.

„Informujemy, że zmagamy się w Baltic Hub z globalną awarią systemów operacyjnych, która utrudnia funkcjonowanie terminala. W związku z awarią, zarezerwowane sloty z godz. 09.00-09.59 i 10.00-10.59 zostały usunięte. Prosimy o wykonanie dla nich nowych awizacji. Zachęcamy do bieżącego śledzenia komunikatów w systemie e.Brama” - poinformowała w piątkowym komunikacie spółka Baltic Hub.

Baltic Hub, który został uruchomiony w 2007 r. pod nazwą DCT Gdańsk, posiada zdolność przeładunkową do 3 mln TEU rocznie.

Problemy linii lotniczych w USA i Europie

W Stanach Zjednoczonych zawieszono loty linii American Airlines, Delta Airlines, United Airlines i Allegiant Air, w Europie problemy zgłaszają m.in. Lufthansa, Air France, KLM, SAS.

Awaria dotknęła też szwajcarskie firmy: Swissguide, zajmującą się kontrolą lotów, oraz Swissport, obsługującą pasażerów i ładunki na lotniskach na całym świecie.

W Berlinie tymczasowo zawieszono działanie lotniska Berlin-Brandenburg (BER), zakłócona jest też praca lotniska Schiphol w Amsterdamie. Lotnisko w Pradze informuje o kłopotach przy odprawie; przewiduje, że problemy będą trwać co najmniej do popołudnia. W Hiszpanii awaria doprowadziła do zakłóceń w pracy systemu firmy Aena zarządzającej wszystkimi lotniskami, co może spowodować opóźnienia lotów.

Zakłócenia w działaniu zgłosiło co najmniej jedno z lotnisk w Brukseli.

Największa europejska linia lotnicza pod względem liczby pasażerów Ryanair ostrzegła pasażerów przez możliwymi zakłóceniami, nie precyzując ich charakteru. W Niemczech dwa szpitale, w Lubece i Kilonii, poinformowały, że z powodu awarii musiały odwołać planowane operacje. Opieka nad pacjentami i pogotowie ratunkowe działają bez zmian.

W Japonii wstrzymano połączenia kolejowe, awaria dotknęła też największego operatora kolejowego Wielkiej Brytanii Govia Thameslink Railway, w liniach lotniczych Eurowings nie działa system internetowego check-inu, a w liniach SAS rezerwacji biletów.

Wielka Brytania: kłopoty na lotniskach, działa giełda

Wielka Brytania, podobnie jak wiele innych krajów, w piątek rano została dotknięta awarią systemów teleinformatycznych. Ich ofiarą padła m.in. stacja Sky News, która przez pewien czas nie mogła nadawać, lotniska, na których nie działają elektroniczne bramki do odprawy ani tablice z rozkładami lotów, czy linie kolejowe.

Nie działa także system informatyczny państwowej służby zdrowia NHS, o zakłóceniach poinformowała także londyńska giełda papierów wartościowych, choć jej sesja zaczęła się zgodnie z planem.

Jeśli chodzi o połączenia lotnicze i kolejowe, to na razie nie są one odwoływane, ale bardzo możliwe, że będzie to konieczne. Na lotniskach tworzą się duże kolejki pasażerów, którzy muszą być odprawiani ręcznie. Także kilku przewoźników kolejowych - Southern, Thameslink, Gatwick Express i Great Northern – już ostrzegło przed możliwymi opóźnieniami i odwołaniami pociągów.

Media podają też, że w niektórych miejscach są problemy z dokonywaniem płatności za pomocą kart

Australia: paraliż usług bankowych

Awaria systemów cybernetycznych, która w piątek sparaliżowała media, banki i firmy telekomunikacyjne w Australii, wydaje się związana z problemem w globalnej firmie CrowdStrike zajmującej się cyberbezpieczeństwem - powiedział w piątek rzecznik ministra spraw wewnętrznych.

„Nie ma żadnych informacji sugerujących, że jest to incydent związany z cyberbezpieczeństwem” - napisano w oświadczeniu Krajowego koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa opublikowanym na platformie X.

Problem techniczny, prawdopodobnie związany z aktualizacją oprogramowania amerykańskiej firmy zajmującą się cyberbezpieczeństwem CrowdStrike, doprowadził do awarii komputerów z systemem Microsoftu w Australii, choć - jak zaznacza nadawca ABC - podobne zjawiska odnotowano w Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii.

W awarii komputery samoczynnie uruchamiają się ponownie lub pokazują komunikat o błędzie na niebieskim ekranie.

Globalna awaria dotknęła szereg australijskich firm i agencji rządowych oraz lokalnych mediów, w tym ABC czy telewizja Sky News, która przyznała, że „wszystko, co sprawia, że funkcjonujemy, nie działa”.

„Dziękujemy za kontakt z działem wsparcia CrowdStrike. CrowdStrike jest świadomy doniesień o awariach w systemie Windows (…) związanych z czujnikiem Falcon” - brzmi wiadomość, która jest odtwarzana w przypadku próby dodzwonienia się do działu technicznego firmy.

Strona internetowa Downdetector, która sprawdza w czasie rzeczywistym awarie oraz przerwy w dostawie dla wszelkich rodzajów usług, wykazuje problemy w dostępie do platformy cyfrowej Foxtel czy bankowości online National Australia Bank i Bendigo Bank.

Zarząd lotniska w Melbourne poinformował również, że w systemach odpraw części linii lotniczych odnotowywane są problemy. Usterka dotknęła także terminale odpraw linii Qantas na lotniskach w całym kraju, w tym w Sydney i Canberze.

Pasażerowie zostali poinformowani, by przybyli na lotnisko wcześniej i monitorowali na bieżąco informacje na temat swoich lotów. Dodano, że sytuacja może mieć wpływ zarówno na loty krajowe, jak i międzynarodowe.

Jak zaznacza ABC, awaria nie ma obecnie wypływu na funkcjonowanie pogotowia ratunkowego, policji czy innych służb.

Lokalne media poinformowały, że wkrótce odbędzie się spotkanie grupy Krajowego Mechanizmu Kryzysowego. Australijski rząd ściśle współpracuje z Krajowym Koordynatorem ds. Cyberbezpieczeństwa w związku z tą awarią - zapewniono.

