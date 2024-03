Komisarz UE: To moje propozycje zmian do Zielonego Ładu

Najpewniej w przyszłym tygodniu pojawi się projekt Komisji Europejskiej ws. zmian we Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) - wskazał w piątek unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Podkreślił, że ugorowanie miałoby być dobrowolne i płatne.

Janusz Wojciechowski w piątek wieczorem na antenie Polsat News zapewnił, że „pracuje nad bardzo poważnym pakietem, który zostanie wkrótce przedstawiony jako propozycja Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego dla Rady i nastąpią dość istotne zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej”.

To będą dobre zmiany dla rolników - podkreślił.

Dopytywany kiedy to się stanie, komisarz wskazał, że kwestią dni jest to, kiedy pojawi się projekt KE w tej sprawie i „to będzie najpewniej przyszły tydzień”.

Musimy pracować szybko, żeby obecny Parlament Europejski, który ma w kwietniu ostatnie swoje posiedzenie, żeby zdążył te zmiany przyjąć - dodał.

Nowy Zielony Ład

Pytany o to, co się zmieni w Zielonym Ładzie, komisarz zwrócił uwagę na dwie kwestie, które wzbudziły niepokój rolników. Pierwsza, to zmniejszenie użycia pestycydów, co - według komisarza - samo w sobie jest słuszne ze względów zdrowotnych. Zwrócił jednak uwagę, że złym pomysłem była propozycja, by wszystkie kraje w jednakowym stopniu dokonały redukcji użycia pestycydów o 50 proc., kiedy np. w Holandii zużywa się ich 9 kg na hektar, w Polsce są to 2 kg, a w Finlandii 0,5 kg.

Ostatecznie ta propozycja już została wycofana i nie będzie dalej procedowana. Być może kiedyś w przyszłości wróci w jakiejś innej formie. Na razie jest wycofana i nie toczą się and nią prace - wskazał.

Wojciechowski zwrócił uwagę, że drugą sprawą jest ugorowanie.

Na początku były propozycje żeby to było 10 proc. ugorowania. Ja doprowadziłem do tego, że to jest 4 proc. Ale ono nie weszło w życie i nie wejdzie w życie. Przygotowujemy zmianę, żeby ugorowanie było dobrowolne i płatne dla rolników - dodał.

Komisarz poinformował, że kolejną przygotowywaną zmianą jest wyłączenie gospodarstw do 10 ha z kontroli „pod kątem różnych innych wymogów”. Zwrócił uwagę, że takiej wielkości gospodarstwa stanowią w Polsce ponad 70 proc.

Dodatkowa ochrona rolników

Jak wynikało z jego wypowiedzi przygotowywana jest również zmiana, której celem byłaby dodatkowa ochrona rolników w przyszłości przed wymogami wynikającymi z innych polityk unijnych np. klimatycznej.

Żeby rolnicy nie byli zaskoczeni, że coś nowego nagle się pojawi i to będzie nowy wymóg w stosunku do nich. Nic takiego się nie zdarzy do 2027 r. na pewno. Żadne inne zmiany nie będą przymusowo wprowadzane. Żadne nowe obowiązki rolników dotyczyć nie będą - zaznaczył.

W tym tygodniu rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill w reakcji na podobne słowa Wojciechowskiego powiedział, że komisarz „wypowiadał się we własnym imieniu, co w żaden sposób nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Komisji”.

Jesteśmy przekonani, że rolnictwo, polityka klimatyczna i ochrona świata przyrody mogą iść w parze. Potrzebujemy obu - zaznaczył Olof Gill.

Poinformował, że Komisja wkrótce przedstawi szereg wniosków mających na celu sprostanie wyzwaniom stojącym obecnie przed rolnikami w UE.

Wojciechowski odnosząc się do słów rzecznika przyznał, że „na dziś to są moje propozycje i przygotowane przeze mnie i przez zespół moich współpracowników, ale za chwilę będą to propozycje całej Komisji”.

Jestem przekonany, że zostaną przyjęte przez Komisję i że zostaną przyjęte zarówno przez Rade jak i PE, bo to są dobre propozycje dla rolników - dodał.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

ISW: Rosja sprzedaje ukraińskich jeńców Czeczenii

Płynie rzeka aut z importu

Wiatrakowy blamaż może uderzyć w rząd

Jednoczesne rekordy bitcoina i złota

pap, jb