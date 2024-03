Tysiące ludzi bez prądu: Prowincja pod śniegiem

W kanadyjskiej prowincji Quebec ponad 120 tys. odbiorców było pozbawionych prądu w związku z dużymi opadami mokrego śniegu – podały w niedzielę media. Meteorolodzy zapowiadają duże opady śniegu i deszczu także w Nowym Brunszwiku i Nowej Szkocji.

Wśród najbardziej dotkniętych przerwami w dostawach prądu w Quebecu jest rejon stolicy prowincji, Quebec City – poinformował dostawca prądu Hydro Quebec na platformie X. Hydro Quebec podkreślił, że padający od soboty wieczorem mokry śnieg, który łamie swoim ciężarem gałęzie drzew spowodował wiele szkód w sieci dystrybucji, a sytuacja będzie trudna aż do poniedziałku.

Załamanie pogody

W komunikatach meteorologicznych Environment Canada poinformowano, że opadom mokrego śniegu mogą towarzyszyć opady zamarzającego deszczu, co oznacza, że prognozowane 20 do 30 cm śniegu może stać się „poważnym obciążeniem dla budynków i drzew”, prowadzącym do łamania dachów i drzew. Stąd też apel, by odłożyć wszelkie podróże, które nie są niezbędne.

Publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada przekazał w niedzielę przed południem, że nieprzejezdne były niektóre drogi.

Cała prowincja bez prądy

Hydro Quebec ostrzegł, że nie jest w stanie oszacować jak szybko będzie można naprawić uszkodzone linie energetyczne.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne

Projekt stulecia dla Małopolski! Tunel za 1,9 mld zł

Idzie wiosna, drożeją autostrady! Zaraz A2, tuż-tuż A4

Wielkanocny „prezent” Tuska – zabierze Polakom 3 mld zł

Śnieżyce i opady deszczu meteorolodzy zapowiedzieli też na niedzielę po południu i poniedziałek w dwóch innych prowincjach na wschód od Quebecu: Nowym Brunszwiku i Nowej Szkocji. Prognoza dla Nowego Brunszwiku ostrzega przed 40 cm śniegu i silnymi wiatrami do 70 km/godzinę, w Nowej Szkocji spodziewane jest do 30 cm śniegu. W rejonach bardziej na południe prognozowane są duże opady deszczu.

Z Toronto Anna Lach

PAP/ as/