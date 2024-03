Bank Pekao uruchomi "Korea Desk"

W Banku Pekao powstanie „Korea Desk” do obsługi koreańskich firm działających w Polsce i tych, które zamierzają wejść na nasz rynek - poinformował we wtorek bank, który podpisał w tej sprawie umowę z największym południowokoreańskim bankiem KB Kookmin Bank.

Jak poinformowano, umowa między KB Kookmin Bank a Bankiem Pekao została podpisana w poniedziałek. Zgodnie z nią w polskim banku powstanie specjalny „Korea Desk” przeznaczony do obsługi klientów z Korei Południowej. Dodano, że jest to rozwinięcie ramowego porozumienia obydwu banków z 2022 roku. Zgodnie z nim współpraca może obejmować działania przy transakcjach corporate finance firm koreańskich działających w Polsce lub polskich firm działających w Korei Południowej, rozwój transakcji w obszarze finansowania handlu, w tym akredytyw i gwarancji bankowych oraz przy pozyskiwaniu nowych klientów korporacyjnych.

„Inicjatywa zakłada korzystne dla obydwu stron połączenie wieloletniego doświadczenia w obsłudze koreańskich firm przez Kookmin Bank, jego znajomości koreańskiej kultury i biznesu z kompleksową ofertą produktową, doświadczeniem i wiodącą pozycją Banku Pekao w bankowości korporacyjnej w Polsce” - wskazał cytowany w komunikacie wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński.

Korea inwestuje w Polsce

Korea Południowa jest największym azjatyckim inwestorem w Polsce. Firmy z tego kraju inwestują w Polsce w różnych obszarach, takich jak akumulatory do pojazdów elektrycznych, elektronika, inżynieria, części samochodowe i przemysł chemiczny.

KB Kookmin Bank to uniwersalny bank, który należy do KB Financial Group - wiodącej instytucji finansowej w Korei, posiadającej największą bazę klientów i najbardziej rozbudowaną sieć oddziałów w Korei. Grupa działa w 15 krajach.

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 306 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju i obsługuje 6,7 mln klientów. Od 1998 r. bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Michał Boroń (PAP), sek

