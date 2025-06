Megafuzja! PZU i Bank Pekao się połączą

PZU i Bank Pekao podpisały memorandum o współpracy w celu przeprowadzenia potencjalnej transakcji połączenia - poinformowały spółki w poniedziałkowym komunikacie prasowym. Intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 30 czerwca 2026 roku

Spółki oczekują, że efektem potencjalnej transakcji, o której mówi memorandum, obwarowanej szeregiem warunków i niezbędnych do uzyskania zgód, będzie uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł.

W komunikatach giełdowych spółki dodały, że zgodnie z memorandum intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 30 czerwca 2026 roku.

Powstanie grupa bankowo-ubezpieczeniowa jedna z największych w Europie

Transakcja zakłada podział PZU na spółkę holdingową i operacyjną, a następnie włączenie spółki holdingowej do Banku Pekao. Głównymi celami są uproszczenie struktury grupy, zwiększenie efektywności bancassurance oraz osiągnięcie synergii przychodowych.

„Powstała po połączeniu obu spółek grupa bankowo-ubezpieczeniowa będzie jedną z największych instytucji finansowych w Europie” - oceniono w komunikacie prasowym.

Dodano, że transakcja, którą planują przeprowadzić strony memorandum, służyć ma jeszcze lepszemu wykorzystaniu możliwości i zasobów oraz dalszemu rozwojowi zarówno PZU, jak i Banku Pekao.

Powstanie jedna spółka, ale marki PZU i Bank Pekao zachowają odrębność i autonomię

W komunikacie wyjaśniono, że obie marki zachowają tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych, podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach Grupy PZU, ale na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel.

„By to osiągnąć, najpierw konieczny będzie podział PZU SA poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU SA zostanie połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym” - dodano.

Jak podano w komunikacie, docelowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowana będzie jedna spółka o znacznie wyższej kapitalizacji i większej płynność akcji niż obecne dwie, „przez co wzrośnie atrakcyjność takiego podmiotu z punktu widzenia inwestorów i całego rynku kapitałowego„.

Spółki poinformowały, że przeprowadzenie transakcji jest uzależnione m.in. od uzgodnienia przez strony stosownej dokumentacji transakcyjnej, wejścia w życie odpowiednich zmian legislacyjnych, uzyskania szeregu zgód regulacyjnych oraz udzielenia stosownych zgód korporacyjnych przez walne zgromadzenia akcjonariuszy PZU i Pekao.

„W toku dalszych prac i ścisłej współpracy strony chcą opracować też optymalną strategię dotyczącą przyszłości Alior Banku” - dodano. Grupa PZU kontroluje 31,91 proc. akcji Alior Banku.

Integracja działalności w jednej grupie kapitałowej

Spółki poinformowały, że celem transakcji jest integracja działalności ubezpieczeniowej i bankowej w ramach jednej grupy kapitałowej. Jak podkreślają spółki, zmiany mają przynieść szereg korzyści w zakresie efektywności operacyjnej, ładu korporacyjnego i wzrostu potencjału sprzedażowego.

Wśród kluczowych efektów nowego modelu wskazano m.in. uproszczenie struktury właścicielskiej grupy oraz dostosowanie jej do rozwiązań preferowanych na rynku europejskim. PZU i Pekao liczą również na poprawę ładu korporacyjnego i większą transparentność organizacyjną.

Jednym z głównych celów zmian jest zwiększenie synergii sprzedażowej – szczególnie w zakresie tzw. bancassurance, czyli sprzedaży produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem kanałów bankowych. Nowy model ma pozwolić na pełniejsze wykorzystanie potencjału dystrybucyjnego Banku Pekao w zakresie oferowania polis PZU.

Uzgodniona formuła ma również przyczynić się do budowy silnej grupy finansowej o zdywersyfikowanej strukturze przychodów i dużym potencjale do generowania dywidendy dla akcjonariuszy.

Około godziny 10.20 na Giełdzie Papierów Wartościowych kurs akcji PZU spadał o 0,62 proc. do 60,88 zł, a kurs Pekao o 3,74 proc. do 177,40 zł.

Potencjał PZU i Banku Pekao

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na GPW w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 334 mld zł aktywów; posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU a 12,8 proc. ma PFR.

