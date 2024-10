Prezydent o czołgach K2 w Polsce: „Mam nadzieję”

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie zawarta umowa, której efektem będzie umiejscowienie produkcji czołgów K2 w Polsce - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas briefingu w Korei Południowej.

Prezydent Duda w piątek, w ostatnim dniu swojej wizyty w Korei Południowej, odwiedził zakłady produkcyjne Rotem Hyundai, gdzie produkowane są czołgi K2 - także te dla Polski. Prezydent rozmawiał także z prezesem firmy Lee Yong - bae.

Prezydent wyraził nadzieję na podpisanie „w najbliższym czasie” umowy z firmą Hyundai, której skutkiem byłaby produkcja czołgów K2 w Polsce.

„Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, dosłownie w ciągu najbliższych tygodni zostanie zawarta fundamentalnie ważna umowa, której efektem będzie rzeczywista polonizacja czołgów K2, to znaczy umiejscowienie ich produkcji w Polsce. To jest to, o czym mówiliśmy od samego początku” - mówił prezydent.