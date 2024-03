Szokujące znalezisko: kokaina w bananach!

170 kilogramów kokainy przejęli celnicy w bułgarskim porcie Burgas nad Morzem Czarnym. Narkotyki ukryto w transportowanym z Ekwadoru kontenerze z bananami. Wolnorynkowa wartość skonfiskowanego ładunku oceniana jest na 6,8 mln dolarów.

Kokainę ukryto w ścianie kontenera, który załadowany został w ekwadorskim porcie Guayaquil. Po drodze do Burgas statek z trefnym ładunkiem na pokładzie zawijał do portów w Panamie i Malcie - poinformował we wtorek przedstawiciel bułgarskich służb celnych Stefan Bakałow. Narkotyki odkryto w poniedziałek, statek zdążył opuścić Burgas - dodał.

Dla kogo ładunek?

Kontener miał trafić do największego w Bułgarii importera bananów. Na obecnym etapie nie wykryto powiązań między pracownikami tej firmy lub jej kierownictwem z przemytem narkotyków - przekazał Bakałow.

Na razie nie ustalono też, kto miał otrzymać kokainę. Zdaniem Bakałowa miała ona trafić na Zachód.

PAP/ as/