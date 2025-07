Bank Pekao ma dołączyć do specjalnej grupy spółek

Dopisanie Banku Pekao do listy spółek, w których nie można zbyć akcji Skarbu Państwa oraz umożliwienie połączenia banku z inną spółką w tej samej grupie kapitałowej - to niektóre z założeń projektu ustawy, nad którą pracuje resort finansów - wynika z informacji na stronie kancelarii premiera.

W środę na stronie kancelarii premiera opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw. Nad projektem pracuje resort finansów, a celem planowanej nowelizacji jest uregulowanie kwestii dotyczących restrukturyzacji banków, grup i konglomeratów finansowych.

Resort finansów chce dodać Bank Pekao S.A. do wykazu spółek, w których nie mogą być zbyte m.in. akcje należące do Skarbu Państwa. „Wynika to z faktu podpisania przez PZU SA i Bank Pekao SA w dniu 1 czerwca 2025 r. memorandum o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do reorganizacji i zwiększenia efektywności grupy kapitałowej” – wyjaśniono.

Projekt zakłada również umożliwienie połączenia banku z należącą do tej samej grupy co on, spółką akcyjną, która nie jest bankiem. Ponadto, możliwy ma być podział zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji wykonujących działalność w formie jednej spółki akcyjnej oraz określenie zasad takiego podziału. Ponadto, ministerstwo chce uregulować przechodzenie wpisu do rejestru agentów w przypadku podziału zakładu ubezpieczeń.

„Uregulowanie wskazanych kwestii umożliwi także restrukturyzację grup i konglomeratów finansowych” – podkreślono na stronie KPRM.

Rząd ma przyjąć projekt w IV kwartale tego roku.

PAP, sek

