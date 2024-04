Przeterminowana żywność? Sklep ma liczne obowiązki

Każdy z nas robiąc zakupy w pośpiechu może dodać do swojego koszyka produkt po terminie przydatności do spożycia. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim warto wiedzieć, że sklep nie może legalnie sprzedawać takich produktów, a kupujący mają swoje prawa, o których powinien wiedzieć.

Po pierwsze - dokładne sprawdzenie terminu spożycia

Jedną z pierwszych rzeczy, jaką możemy zrobić, jest dokładne sprawdzenie daty na opakowaniu produktu jeszcze w sklepie. Unikniemy w ten sposób późniejszych kłopotów. Jeśli jednak zdarzy się nam kupić produkt po terminie, nie warto od razu go wyrzucać. Co zrobić w takiej sytuacji?

Po drugie - oddanie produktu

Przede wszystkim należy oddać produkt pracownikowi sklepu, aby uchronić innych klientów przed nieświeżymi artykułami. To także pomoże w monitorowaniu jakości towarów przez sklep. Co jednak, gdy dopiero po wyjściu ze sklepu zauważymy, że kupiliśmy przeterminowany produkt?

Wtedy istotne jest, byśmy udali się z nim z powrotem do sklepu. Sklep ma obowiązek zwrócić nam pieniądze za taki produkt. Wystarczy, że posiadamy paragon zakupu, na którym widnieje data zakupu. Jeśli data na paragonie jest późniejsza niż data przydatności do spożycia, sklep musi dokonać zwrotu pieniędzy.

Po trzecie - udowodnienie transakcji

Jeśli z jakiegoś powodu nie mamy paragonu, a zakupy opłaciliśmy gotówką, możemy próbować udowodnić zakup w inny sposób. Dobrym rozwiązaniem jest zapis transakcji z karty debetowej lub kredytowej, który poświadczy zakupy w danym sklepie i datę transakcji.

Prawo, które nas chroni

Warto także wiedzieć, że sklep ma obowiązek przyjąć przeterminowany towar i zwrócić za niego pieniądze, a także może zaproponować wymianę na produkt z odpowiednią datą ważności. Jeśli jednak zauważymy, że przeterminowane produkty na półkach sklepowych to nie tylko incydent, lecz częsty problem, warto zgłosić to do odpowiednich organów, takich jak Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych czy powiatowy inspektorat sanitarny.

