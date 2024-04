W Niemczech "grupa przestępcza" w Polsce "aktywiści klimatyczni"

W Niemczech grupa aktywistów klimatycznych „Ostatnie Pokolenie” została uznana za organizację przestępczą. W Polsce grupa aktywistów klimatycznych „Inicjatywa Wschód” próbowała w poniedziałek zablokować mosty Śląsko-Dąbrowski i Świętokrzyski. Wcześniej ta grupa oblała farbą pomnik warszawskiej Syrenki i zakłócała koncert w Filharmonii Narodowej. Dziennikarz Robert Mazurek zaprosił aktywistkę Dominikę Lasotę do studia RMF, żeby porozmawiać o przyczynach stworzenia organizacji „Inicjatywa Wschód”.

W Warszawie od kilku dni grupa aktywistów klimatycznych zwana „Inicjatywą Wschód” protestuje min. o to by zakazać budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. W zamian proponuje rozbudowę transportu publicznego.

Nieposłuszeństwo obywatelskie to jest jedna z form protestu, do których mamy prawo - mówiła w RMF FM Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód. Dodała, że nie robią tego z ciekawości ani dla funu. Robią to z przerażenia.