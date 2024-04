Dzieje się źle: cena prądu rośnie, produkcja spada

Będziemy wnosić, żeby maksymalna cena prądu 500 zł za MWh dotyczyła również mikro, małych i średnich przedsiębiorców - podkreślili posłowie PiS Zbigniew Kuźmiuk i Waldemar Buda. Według nich, przedsiębiorcy w Polsce powinni mieć gwarancję, że cena prądu nie wzrośnie ponad tę kwotę.

W poniedziałek posłowie PiS zorganizowali konferencję w Sejmie, podczas której zwrócili uwagę na to, jak rosnące ceny energii wpływają na miejsca pracy w Polsce oraz likwidację firm.

Polityk cytował dane GUS-u za ostatni miesiąc, dotyczące kształtowania się bezrobocia w naszym kraju.

Bezrobocie w marcu, w stosunku do marca poprzedniego roku, wzrosło o 0,2 proc. Miesiąc do miesiąca o 0,1 proc. Wygląda, że niewiele, ale to się mierzy w tysiącach miejsc pracy. Wszystko wskazuje na to, że jedną z przyczyn likwidacji tych miejsc pracy i wycofywania się z Polski wielkich firm jest przewidywany wzrost cen energii. Od 1 lipca te rozwiązania wejdą w życie - podkreślił poseł.