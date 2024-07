Ogromne podwyżki cen prądu. Oszuści zwietrzyli szansę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przez fałszywymi ofertami obniżenia rachunków za energię. Jak podkreśla, m.in. w mediach społecznościowych pojawiają się propozycje, rzekomo gwarantujące obniżenie rachunków.

Pojawiają się tam informacje dotyczące opcji zapłacenia 1000 zł w zamian za uniknięcie zmian w wysokości rachunków za energię. Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymuje w ostatnich dniach maile i telefony z pytaniami o prawdziwość informacji o rzekomych kosztach, które trzeba ponieść w kontekście cen prądu czy gazu - poinformował w piątek resort.

Ministerstwo apeluje, by nie klikać w linki typu „Jak uniknąć drastycznej podwyżki cen prądu/gazu/ciepła”.

„Sprawę zgłaszamy do NASK, ABW i prokuratury. To kolejna fala ataków dezinformacji, która ma na celu sianie strachu w społeczeństwie i wyłudzanie danych oraz pieniędzy. Mam informacje, że część z metod stosowanych w tych komunikatach, oparta jest o filmy stworzone z udziałem sztucznej inteligencji, w których rzekomo namawiam do dziwnych inwestycji” – ostrzega minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, cytowana w komunikacie resortu.