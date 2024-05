Miotła Tuska. Nagła rezygnacja w PERN

Mirosław Skowron 2 maja złożył rezygnację z funkcji prezesa PERN - poinformowała w poniedziałek spółka. Nie podano powodów rezygnacji. PERN to operator sieci rurociągów i magazynów ropy naftowej i paliw.

Skowron kierował PERN od 1 maja 2023 r.

Na początku marca NWZ akcjonariuszy PERN odwołało z zarządu czterech wiceprezesów, zmieniło też skład rady nadzorczej spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PERN powołało od 8 kwietnia do zarządu tej spółki Marcina Giemzę. Jej zarząd działał w składzie: Mirosław Skowron - prezes zarządu, Marcin Giemza - wiceprezes zarządu i Zdzisław Koper - wiceprezes zarządu.

Mirosław Skowron od 1 maja 2023 r. do 2 maja 2024 r. był prezesem PERN / autor: materiały prasowe PERN

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju surowca oraz paliw płynnych.

Spółka posiada na terenie kraju 19 baz paliw o łącznej pojemności ponad 2,6 mln m sześc. oraz 4 bazy ropy naftowej, których pojemność wynosi w sumie ponad 4,1 mln m sześc. Od kilku lat PERN realizuje „Program Megainwestycji”, czyli priorytetowych przedsięwzięć związanych z zarządzaną infrastrukturą krytyczną, które mają zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wśród nich jest m.in. rozbudowa i modernizacja baz paliw, w tym ich pojemności oraz w zakresie infrastruktury kolejowej.

PAP, sek

