Wiceminister rolnictwa rezygnuje. W tle konflikt z PSL

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak powiedział w środę, że złożył dokumenty o swojej rezygnacji. Wyjaśnił, że liczył na „szybsze procesy w niektórych sprawach”.

„Dzisiaj złożyłem dokumenty o swojej rezygnacji” – powiedział w środę w Polsat News wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. „To decyzja dla mnie bardzo trudna, głęboko przemyślana, przeanalizowana” – dodał.

Przekazał również, że w dokumentach są przyczyny rezygnacji.

„Liczyłem na szybsze procesy w niektórych sprawach” – powiedział Kołodziejczak. I dodał: „Jeśli jest polityka, z którą nie do końca się zgadzam, to nie będę też dawał do tego swojej twarzy”.

Konflikt człowieka Donalda Tuska z ministrem z PSL

„Polska Wieś i rolnictwo przechodzą gwałtowną zmianę, która w Polsce poza wielkimi miastami wywołuje wiele lęków, frustracji, a nawet gniewu” - pisze wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak w liście otwartym do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z PSL. „W Ministerstwie Rolnictwa jedynym hegemonem jest biurokracja, a brak wizji i planu nikogo już nie dziwi” - napisał z kolei Kołodziejczak w mediach społecznościowych, gdzie opublikował swój list do Siekierskiego - informuje dziś portal wPolityce.pl.

»» Więcej o konflikcie politycznym w Ministerstwie Rolnictwa czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Otwarta wojna w Ministerstwie rolnictwa. Kołodziejczak napisał list do Siekierskiego: „Kampanijne działania PSL okazały się płonne”

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polacy nie chcą elektryków. Program „NaszEauto”- „Nie wypłacono z niego ani grosza”

Jak deregulacja z pomocnika staje się drapieżnikiem?

Nadchodzi rewolucja! Procesory bez użycia krzemu

»»Tusk karmił Polaków fikcją, teraz to wychodzi! – ocenia Daniel Obajtek – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!