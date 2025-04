Strategiczna inwestycja PERN na półmetku!

Na dwóch nowych zbiornikach w Bazie Paliw w Dębogórzu zakończono instalowanie dachów. Infrastruktura stopniowo nabiera docelowego kształtu.

Baza Paliw w Dębogórzu wzbogaci się o trzy nowe zbiorniki magazynowe o pojemności 50 tys. m³ każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczone do przechowywania produktów naftowych. Kolejne etapy strategicznej inwestycji są sukcesywnie realizowane, a infrastruktura stopniowo nabiera docelowego kształtu. Obecnie montowane są konstrukcje stalowe zbiorników – na dwóch zakończono już budowę dachów, natomiast w przypadku ostatniego – trzeciego zbiornika trwają roboty związane z montażem konstrukcji stalowej płaszcza oraz osłony zbiornika.

„To kolejny etap programu rozbudowy strategicznej infrastruktury, który realizuje Spółka, aby zapewnić większą dostępność, elastyczność i bezpieczeństwo dostaw surowców oraz jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów” – podkreśla prezes Zarządu PERN S.A. Daniel Świętochowski.

Realizacja inwestycji w IV kwartale 2025 r.

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowane przekazanie zbiorników do eksploatacji w IV kwartale 2025 roku pozwoli zwiększyć pojemność Bazy w Dębogórzu do ponad 500 tys. m³, dzięki czemu stanie się jedną z największych baz paliw w kraju.

Równolegle w Bazie trwają prace nad rozbudową stanowisk nalewu cystern. Obok obecnych sześciu pojawią się dwa nowe stanowiska. Prace nad tzw. 4. kabiną nalewni rozpoczęły się w grudniu 2024 roku, a ich finał zaplanowano na czerwiec 2025 r. Jest to inwestycja, która znacząco poprawi możliwości ekspedycyjne produktów z Bazy, co będzie kluczowe w momencie oddania do użytku trzech nowych zbiorników magazynowych.

Od 2016 r. PERN intensywnie rozwija infrastrukturę Bazy w Dębogórzu, która już teraz może przyjmować znaczne ilości paliwa.

