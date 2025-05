Grupa Azoty ma p.o. prezesa

Rada nadzorcza Grupy Azoty powierzyła wiceprezesowi Andrzejowi Skolmowskiemu pełnienie obowiązków prezesa zarządu, do czasu powołania prezesa w wyniku wszczętego postępowania kwalifikacyjnego, podała spółka.

9 maja dotychczasowy prezes Grupy Azoty Adam Leszkiewicz zrezygnował z funkcji prezesa, w związku z powołaniem go na stanowisko prezesa Polskiej grupy Zbrojeniowej (PGZ).

„Jako zarząd Grupy Azoty kontynuujemy program działań naprawczych, oparty na 6 filarach, który został wypracowany na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Nie ustajemy w naszej determinacji w transformacji Grupy i we wdrożeniu koniecznych reform. Mamy konkretne założenia co do każdego z filarów, a naszym priorytetem pozostaje dalsza poprawa wyników finansowych, dialog z instytucjami finansującymi i podpisanie długoterminowego porozumienia z bankami” - powiedział Skolmowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

