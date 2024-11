Morawiecki do Tuska: „Nie zakłamiecie rzeczywistości!”

Odwołanie prezesa GUS to kolejna żenująca próba przykrycia nieudolności obecnego rządu. Fatalne dane dotyczące stanu polskiej gospodarki nie są wynikiem rzetelnej pracy tej instytucji, ale konsekwencją nieróbstwa władzy – pisze wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki w komentarzu do środowej decyzji Donalda Tuska.

W dołączonym do wpisu nagraniu wideo Mateusz Morawiecki mówi:

Panie Tusk, zdaję sobie sprawę, że Główny Urząd Statystyczny pokazuje dane, które mogą się Panie nie spodobać.

Spadek PKB w trzecim kwartale, inflacja rośnie mimo że w innych krajach Unii Europejskiej spada, gigantyczny deficyt budżetowy - wylicza były premier.

Ale naprawdę, te fatalne wyniki to nie wina prezesa GUS. Nie trzeba było go zwalniać! To wina waszego nieudolnego rządzenia.

Wiecie, co trzeba zrobić, żeby było lepiej w gospodarce? To pana, panie Tusk, trzeba jak najszybciej zwolnić! – kończy nagranie Mateusz Morawiecki.

