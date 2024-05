Putin nie stawia granic wydatkom na wojnę

Całkowite wydatki Rosji na obronę i bezpieczeństwo mogą osiągnąć w tym roku 8,7 proc. produktu krajowego brutto lub więcej – powiedział w środę Władimir Putin - donosi Reuters. Rosyjski przywódca miał stwierdzić, że „pieniądze powinny być wykorzystywane ostrożnie i skutecznie”.

Putin rozmawiał w środę z Andriejem Biełousowem - ministrem obrony, Siergiejem Szojgu - sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i najwyższej rangi generałami. Podczas spotkania miał powiedzieć, że ”rosyjskie siły każdego dnia poprawiają swoje pozycje na Ukrainie we wszystkich kierunkach i ich postęp przebiega zgodnie z planem” zatwierdzonym przez Sztab Generalny.

„Im skuteczniej pracujecie na linii frontu, tym większe mamy szanse na pokojowe rozwiązanie tej kwestii” - powiedział Putin, kierując swe słowa do generałów. „To jest to, do czego zawsze dążyliśmy, i zawsze o tym mówiłem” – podkreślił.

Putin poinformował, że mianowanie Biełousowa na stanowisko ministra ma związek ze zwiększeniem wydatków na obronę i bezpieczeństwo do 8,7 proc. produktu krajowego brutto lub więcej.

„Z pewnością nie jest to 13 proc., jak miało to miejsce w Związku Radzieckim, ale nadal jest to solidna kwota. To duży zasób i musimy go wykorzystywać bardzo ostrożnie i efektywnie” – stwierdził przywódca Rosji. „Relacja +armaty+ do +masła+ powinna być organicznie zintegrowana z ogólną strategią rozwoju państwa rosyjskiego” – dodał.