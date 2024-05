Brak odszkodowania od linii lotniczych zgodny z prawem?

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w czwartek, że niewystarczająca liczba pracowników lotniska odpowiedzialnych za załadunek bagażu może zwolnić linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowania za opóźnienie lotu. Brak personelu można bowiem uznać za „nadzwyczajną okoliczność”.

Wydany wyrok dotyczy sporu o odszkodowanie za opóźniony lot z Niemiec na grecką wyspę Kos w 2021 roku, który obsługiwał przewoźnik TAS. Opóźnienie wyniosło prawie cztery godziny i było spowodowane - jak tłumaczyły linie lotnicze - brakiem wystarczającej liczby pracowników na lotnisku odpowiedzialnych za załadunek bagażu.

Chcieli odszkodowania

Niektórzy pasażerowie opóźnionego lotu zwrócili się do serwisu prawnego Flightright, który zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań od linii lotniczych. Firma ta wniosła w imieniu swoich klientów sprawy do sądów niemieckich podnosząc, że niewystarczająca liczba pracowników operatora lotniska nie powinna być uznana za „nadzwyczajną okoliczność”, która zwalnia linie lotnicze z obowiązku z wypłaty odszkodowania. Niemiecki sąd skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.

Zgodne z prawem?

Sędziowie w Luksemburgu uznali, że zgodnie z unijnym prawem brak personelu można uznać za „nadzwyczajną okoliczność”. Chodzi o sytuacje, które po pierwsze, są nadzwyczajne dla normalnego funkcjonowania przewoźnika, a po drugie - pozostają poza zakresem jego kontroli.

TSUE podkreślił jednak, że do niemieckiego sądu należy zbadanie, czy w tym konkretnym przypadku obie te przesłanki zostały spełnione. Dodał też, że nawet jeśli one wystąpią, przewoźnik musi udowodnić, że sytuacji tej nie można było uniknąć nawet, gdyby podjął działania. Co więcej, musi wykazać, że gdy już sytuacja ta wystąpiła, podjął kroki, by uniknąć opóźnienia.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

3 mln Polaków nie będzie stać na prąd i gaz

Kiedy ujrzymy „Husarza”? Jest decyzja!

Polski cud komputerowy! Robi tyle co 50 tys. laptopów

Turów już nie zabiera wody Czechom

Ostateczny wyrok w sprawie wyda niemiecki sąd.

Z Brukseli Magdalena Cedro

PAP/ as/