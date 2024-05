Noc Muzeów. Ministerstwo Finansów otwiera drzwi

Budynek i dziedziniec Ministerstwa Finansów w Warszawie będzie można zwiedzić już w sobotę podczas Nocy Muzeów - poinformował resort. Na zwiedzających będą czekać duchy gmachu, psy służbowe i ”Finanse bez tajemnic”.

„Zapraszamy do uczestnictwa w niezwykłej nocy pełnej atrakcji w siedzibie Ministerstwa Finansów. W sobotę, 18 maja 2024 r. aż do godziny 22.30 będzie można zwiedzić budynek resortu finansów przy ul. Świętokrzyskiej. W programie przewidziane są oprowadzania tematyczne, które pozwolą bliżej poznać bogatą historię budynku oraz zobaczyć niedostępne na co dzień miejsca” – czytamy komunikacie MF.

Spotkanie z duchami

Gmach, w którym znajduje się Ministerstwo Finansów, to unikalny zabytek zaprojektowany na wzór pałacu. To przykład architektury monumentalnej pierwszej połowy lat 50. XX wieku.

Noc Muzeów. NBP zaprasza do Centrum Pieniądza

Głównym atutem są wnętrza, w których zachowało się oryginalne wykończenie, np. żyrandole, kamienne posadzki czy sztukaterie w ścianach i stropach oraz meble.

„Zwiedzający poznają historię gmachu, zobaczą gabinety ministrów, salę kolegialną oraz salę portretową. W ramach dodatkowej atrakcji na gości będą czekały >duchy< tego miejsca, z którymi będzie można porozmawiać o historii budynku” – czytamy w komunikacie.

„Atutem Ministerstwa Finansów jest również układ architektoniczny z dziedzińcem honorowym. To w tym miejscu na zwiedzających będą czekały liczne atrakcje i niespodzianki” – zachęca resort.

Inna strona finansów

Dziedziniec MF będzie dostępny dla zwiedzających od godz. 15.00 do 19.00. Najmłodsi będą mogli się zapoznać z ciekawostkami na temat ginących gatunków zwierząt oraz zobaczyć pokazy z udziałem psów służbowych. Wśród atrakcji resort zaplanował też ścieżkę edukacyjną w formie zabawy ”Finanse bez tajemnic”, strefę selfie oraz pokaz radiowozów służby celno-skarbowej.

Noc na składowisku odpadów promieniotwórczych

Poza tym na dziedzińcu od godz. 16.30 będzie można się zapisać do zwiedzania gmachu MF.

Sam gmach MF będzie dostępny dla zwiedzających od godz. 17 do 22.30. Ma odbyć się 12 wycieczek w grupach po 30 osób.

Z kolei od godz. 15.00 do 22.00 dla zainteresowanych będzie dostępny escape room, przygotowany w bibliotece MF.

„(..) escape room (…) jest przeznaczony dla osób chcących poznać finanse od innej, mniej oficjalnej strony. Grupy 4-6 osób będą mogły wejść do niego co godzinę. Czas na rozwiązanie zagadek to 50 minut” – podało MF.

Marek Siudaj (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

3 mln Polaków nie będzie stać na prąd i gaz

„Gest” Tuska. Bon na kilka stów, później sobie radźcie

Benzyna po 10 zł za litr – to nie fikcja!

Od stycznia 800 plus wyłącznie dla ukraińskich uczniów