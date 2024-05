Rada Fiskalna ma patrzeć ministrowi finansów na ręce

Minister finansów nie mierzył do tej pory tzw. luki podatkowej, tylko brał „na oko” lub „na intuicję”, ile pieniędzy omija go przez szarą strefę, oszustwa podatkowe, błędy podatników, czy niewydolność systemu poboru podatków. Teraz ma się to zmienić i będzie lepiej przygotowany do rozwiązania problemu, który... sam tworzy!