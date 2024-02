Wojsko dostanie solidne podwyżki

Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla żołnierzy zawodowych średnio od ok. 15,2 proc. do 25,4 proc. - od 1040 zł do 2750 zł więcej miesięcznie - przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez MON. Projekt jest obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych.

Projekt przygotowany przez resort obrony został opublikowany w tym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

134 112 żołnierzy dostanie podwyżki

Zawarto nim nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługującego żołnierzom zawodowym Wojska Polskiego. Zasadnicze wynagrodzenie, jakie otrzymuje żołnierz, zależy od jego stopnia - wedle projektu rozporządzenia najniższe wynagrodzenie dla szeregowego ma wynieść 6000 zł brutto, natomiast najwyższe, dla generała tzw. czterogwiazdkowego - 20 900 zł brutto. Jak wskazano, podwyżki obejmą 134 112 żołnierzy, według stanu średniorocznego.

Minimalne pobory wzrosną o 1040 zł

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, wzrost wynagrodzeń w 2024 roku ma wynieść średnio między 15,2 proc. a 25,4 proc. względem poprzedniego roku. Najniższy wzrost wynagrodzenia ma wynieść 1040 zł, a najwyższy - 2750 zł więcej niż w 2023 roku. Najniższe uposażenie żołnierza zawodowego wzrosłoby np. z kwoty 4960 zł do kwoty 6000 zł, tj. o 1040 zł.

W korpusie szeregowych przewiduje się wzrost wynagrodzeń od 20,8 proc. do 23,3 proc. - od 1040 zł do 1170 zł. W korpusie podoficerów młodszych (stopnie od kaprala do młodszego chorążego) planuje się wzrosty od 21,2 proc. do 25,4 proc. - od 1260 zł do 1440 zł. W korpusie podoficerów starszych (chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy) planuje się natomiast wzrosty wynagrodzeń od 20,3 proc. do 22,3 proc. - od 1350 zł do 1420 zł.

Oficerowie młodsi dostaną najwięcej

Oficerowie młodsi (to stopnie podporucznika, porucznika i kapitana) otrzymają wynagrodzenia większe od 22,5 proc. do 25,4 proc. - od 1600 zł do 1740 zł. Oficerowie starsi natomiast (major, podpułkownik, pułkownik) - od 15,2 proc. do 20,8 proc., czyli od 1500 zł do 2750 zł miesięcznie więcej. W dostępnym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie zawarto wykaz wskazujący, jakie nowe stawki będą przysługiwały żołnierzom z poszczególnymi stopniami wojskowymi.

Ponad 9200 zł średnia dla wojska

„Podwyższenie kwoty bazowej od 1 stycznia 2024 r. do wysokości 2088,77 zł i pozostawienie wielokrotności kwoty bazowej na dotychczasowym poziomie 4,43 spowoduje wzrost przeciętnego uposażenia do kwoty 9253,25 zł tj. wzrost o kwotę 1542,21 zł” - wskazuje MON. Jak dodano w uzasadnieniu, „podwyższenie poszczególnych stawek uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych, skutkować będzie również podwyższeniem otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych kwot dodatków za długoletnią służbę wojskową.

Jak wskazano, środki na podwyżki zostały zapewnione w przyjętej na 2024 rok ustawie budżetowej. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał, że podwyżki dla żołnierzy to element szerszego działania rządu, w ramach którego w ustawie budżetowej przyjęto rozwiązania wprowadzające 20-procentowe podwyżki dla pracowników sfery budżetowej.

Na czwartkowym posiedzeniu sejmowej Komisji obrony narodowej Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że polityka płacowa w wojsku ma dążyć do wzrostu różnic wynagrodzeń między poszczególnymi korpusami. W jego ocenie, obecnie te różnice są często zbyt małe, co zniechęca żołnierzy do awansowania, gdyż często awans wiąże się z wyraźnie większą liczbą obowiązków, a tylko niewielkim wzrostem wynagrodzenia.

Przygotowane rozporządzenie ma zacząć obowiązywać wraz z wejściem w życie. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że po wejściu w życie nowe stawki przysługiwałyby żołnierzom od 1 stycznia br. - to oznacza, że otrzymają oni stosowne wyrównanie.

Mikołaj Małecki (PAP), sek

