Polacy pokonani! Ta gra przebiła rekord Wiedźmina

Polski gaming jest bezapelacyjnie potęgą, zaś seria o Wiedźminie od CD Projekt RED pobiła wiele rekordów. Ale na rynku nic nie trwa wicznie - przed tygodniem pojawił się zawodnik, który odebrał Wiedźminowi jeden z laurów.

Serwis Metacritic jest najważniejszym barometrem jeśli chodzi o oceny gier na rynku. Portal gromadzi zarówno oceny mediów branzowych jak i indywidualnych graczy i uśrednia je, generując ogólną ocenę popularności danej produkcji. I choć zdarza się, że Metacritic pada ofiarą manipulacji, to jednak jego oceny są bez wątpienia czymś wartym uwagi.

Polski rekord

Z tej przyczyny polskie studio CD Projekt RED z dumą przez lata nosiło laur firmy, która wyprodukowała najlepiej oceniany dodatek do gry w dziejach! Chodzi o nową zawartość do Wiedźmina 3 pod tytułem Krew i Wino, która była niezwykle ciepło przyjęta tak przez graczy jak i media branżowe. Mając premierę w 2016 roku Krew i Wino cieszył się pozytywną oceną 92 proc. graczy i dziennikarzy. Wynik ten udało się Polakom utrzymać niemal przez 10 lat! Nadszedł jednak pretendent do tytułu… i zgarnął go niemal bez trudu!

Dodatek, czyli co?

Wyjaśnijmy sobie najpierw czym jest w ogóle w gamingu „dodatek”, czy też DLC?

Przede wszystkim produkcja taka nie jest samodzielną grą, lecz zawartością, którą umieszcza się w produkcji celem przedłużenia jej „żywotności” i zachęcenia graczy do pozostania przy grze jeszcze długo po jej premierze. Dodatki mogą być bardzo małe, zawierając np. pojedyncze, nowe przedmioty do zdobycia w grze, czy pojedyncze zadania. Ale mogą być też ogromnymi produkcjami, na tyle dużymi, że będącymi niemal całą nową grą!

Tak było w przypadku Krwi i Wina, które oferowało nie tylko nowe przedmioty, fabułę i zadania, ale też całą, ogromną krainę, którą zwiedzić mogli gracze. Nic dziwnego, że produkcja cieszyła się takim uznaniem. Do czasu.

Samuraj pokonuje Wiedźmina

From Software to japońskie studio, słynące z tworzenia ambitnych i zarazem bardzo trudnych gier! Jego seria Dark Souls słynie w środowisku graczy z wysokiego poziomu trudności, jednak dopiero Elden Ring, gra tworzona wespół z pisarzem fantasy i autorem „Gry o Tron” George’em R.R. Martinem stała się największym hitem w dziejach studia.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zamiast kopalń, będą bagna. Gmina ratuje sytuację

Rząd dzieli Orlen: Bez dominacji na rynku gazu

Nie płacił abonamentu RTV. Musiał oddać 187 tys. zł

Najpiękniejsze na świecie. Polskie muzeum z nagrodą!

Już przy premierze w 2022 roku Elden Ring zdobył uznanie recenzentów i graczy, zyskując też tytuł najlepszej gry tego roku. Jednak to dodatek do tej gry - Shadow of the Erdtree sprawił, że Japończykom udało się pokonać Polaków!

O ile Krew i Wino zyskało ocenę w wysokości 92 proc. na Metacritic, Shadow of the Erdtree już w dniu premiery „zgarnęło” wyższą średnią - aż 95 proc. oceniających wypowiada się o dodatku pozytywnie, co oznacza, że Japończycy w końcu pokonali Polaków i zarazem zyskali tytuł tych, którzy stworzyli najepiej oceniany dodatek do gry w dziejach całej branży!

Jak na tę sytuację zareagowali Polacy?

Co na to Wiedźmin?

Choć wydawać by się mogło, że takiemu obrotowi sprawy towarzyszyć będzie gorycz polskiego studia, to jednak CD Projekt RED zachował się bardzo dżentelmeńsko.

W specjalnym oświadczeniu, wzbogaconym bardzo piękną, łączącą oba fantastyczne światy grafiką, CD Projekt pogratulował ekipie From Software, ciesząc się z jej sukcesu.

Czy Polacy zapowiadaną, kolejną częścią Wiedźmina pobiją rekord Japończyków?

Jakkolwiek by nie było jest grupa, która na takiej rywalizacji zyska - gracze!