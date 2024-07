Ekipa Tuska szuka noclegów dla cudzoziemców?

Ekipa Tuska szuka w całej Polsce miejsc noclegowych dla nielegalnych migrantów. Uroczyście unieważnił referendum i przekonał Polaków, by nie pobierali kart referendalnych, a Polska miała być beneficjentem paktu migracyjnego. No to będziemy beneficjentami uśmiechniętej, nielegalnej fali migracyjnej Tuska - pisze na platformie X poseł Sebastian Kaleta.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę na najnowsze doniesienia i pisma wpływające do samorządów w całej Polsce. Dotyczą one wyznaczenia budynków na potrzeby ulokowania migrantów.

Sprawą zajęła się również eurodeputowana Beata Szydło.

Samorządy w całej Polsce otrzymują pisma z nakazami wyznaczenia budynków na potrzeby ulokowania migrantów. Do złudzenia przypomina to sytuację z Niemiec sprzed kilku lat, gdy rekwirowano hotele, akademiki itp., aby pomieścić rosnącą falę migrantów. Czy to samo czeka Polskę? A może to już się dzieje, skoro niemieckie służby przepychają do Polski migrantów? - pisze na platformie X Beata Szydło

Zamiast akademików za 1 zł dla Polaków, mogą być zakwaterowani Afroamerykanie

Wojewoda podlaski, poprosił samorządy o wskazanie miejsc bądź obiektów, które mogłyby być wykorzystane przy masowym napływie cudzoziemców, ale nie Ukraińców.

Miejski hotel i jeden z akademików politechniki zostały wskazane jako dwa miejsca do wykorzystania w kontekście ewentualnego masowego napływu cudzoziemców - podaje portal kurier poranny.pl

