Miał być akademik za 1 zł, jest za 1533 zł. Co dalej?

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek przyznał 150 mln zł na rozwój i remonty domów studenckich. Ze wsparcia skorzysta 87 uczelni. Póki co, stawka za miejsce w akademiku sięga nawet 1533 zł. Kiedy się to zmieni?

To jest nasza kolejna gwarancja. Akademik za złotówkę - powtarzał wielokrotnie Kosiniak-Kamysz w 2023 roku.

Lider Trzeciej Drogi zapowiadał przemyślane plany na realizację swojego pomysłu wobec młodych ludzi, borykających się z coraz wyższymi kosztami wynajmu mieszkania.

Chcemy dać szansę młodym ludziom, że jak idą na studia, przeprowadzają się do innych miejscowości, żeby nie musieli się martwić o to, gdzie zamieszkają - mówił lider PSL przed wyborami, podkreślając znaczenie wsparcia dla studentów i odpowiedzialności uczelni.

Ceny akademików w górę

Okazuje się, że w takich miejscowościach jak Wrocław czy Poznań studenci mają problemy ze znalezieniem odpowiedniego miejsca do zamieszkania podczas studiów, ponieważ ceny akademików stale rosną!

Wrocław

Wrocławskie uczelnie oferują miejsca w akademikach za ceny od 450 do 1533 zł miesięcznie, zależnie od standardu. Na Politechnice Wrocławskiej ceny zaczynają się od 500 zł, na Uniwersytecie Wrocławskim od 630 zł, a na Uniwersytecie Ekonomicznym od 780 zł. Przykład:

W chwili obecnej ceny w domach studenckich, zależnie są od standardu pokoi i budynku, wynoszą: od 675 zł do 1533 zł za jedynkę oraz od 654 zł do 981 zł za dwójkę. Od października ceny ulegną zmianie, ale z pewnością nie będzie to duża podwyżka. Nowy cennik jest obecnie negocjowany z samorządem studenckim - podała Małgorzata Moczulska z Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocławskiej.

Poznań

Poznań także nie prezentuje się lepiej. Opłaty za miejsce w pokojach dwuosobowych wynoszą od 500 do 600 zł, a za jedynki nawet 1260 zł. Politechnika Poznańska oferuje miejsca za 540 do 1195 zł, a Uniwersytet Medyczny od 580 do 1460 zł.

Miesięczne opłaty za akademiki UAM w porównaniu do ub. roku wzrosły o 5 do 7 proc. Najtańsze jest miejsce w dwuosobowym pokoju bez łazienki i umywalki w DS Babilon - kosztuje 620 zł. Za miejsce w podobnym pokoju, ale z umywalką, należy zapłacić 630 zł. Najdroższy w ofercie UAM jest jednoosobowy pokój z łazienką i aneksem kuchennym w DS Hanka - kosztuje 1260 zł - zaznaczyła rzeczniczka uczelni Iwona Cieślik

Jak dodaje, „liczba miejsc ogółem nie zmienia się w stosunku do poprzedniego roku”.

Jest nadzieja na lepsze jutro

87 uczelni otrzyma łącznie 150 mln zł na rozwój i remonty domów studenckich. To środki, które zostały przyznane w formie zwiększenia subwencji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednej uczelni to 4 mln zł.

150 mln zł trafiło do uczelni w formie zwiększeń wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Wsparcie otrzymają szkoły wyższe prowadzące domy studenckie.

Zwiększenia wysokości subwencji zostały przyznane:

- 85 uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki,

- 1 niepublicznej uczelni akademickiej prowadzonej przez kościół, finansowanej z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych na podstawie odrębnej ustawy,

- 1 niepublicznej uczelni zawodowej prowadzonej przez kościół, finansowanej z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych na podstawie odrębnej ustawy.

W podziale nie uwzględniono 14 uczelni, które nie prowadzą domów studenckich lub nie wykazały danych w zatwierdzonych sprawozdaniach za rok 2022.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec spalania „takiego” drewna. Rząd i Unia mają plan

Czy ścieżka do likwidacji 800+ już jest rozpisana?

Co się dzieje z transportem węgla? Szokujące fakty!

Zatruty pokój dla Ukrainy: Do tego dąży Putin?

pap, jb