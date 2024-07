Niemcy krytykują Polskę za "awersję do Rosji"

„Szkodliwa awersja do Moskwy” - artykuł w niemieckich mediach krytykuje polską postawę wobec Rosji.

W niemieckiej gazecie „Berliner Zeitung” ukazał się artykuł Jana Opielki krytykujący Polskę, która ma zbyt dużą awersję do Rosji. Dziennikarz zarzuca Warszawie „nieodpowiedzialne” działania.

Opielka stwierdza, że polski rząd przed rosyjską agresją opowiadał się za przystąpieniem Ukrainy do NATO, widząc szanse na zabezpieczenie suwerenności kraju. Zdaniem dziennikarza to jednak błędne przekonanie.

Podważanie suwerenności?

Dalej autor w swoim artykule pisze o prawdziwie suwerennych państwach.

Suwerenność ma różne odcienie, a prawdziwie suwerenne są tylko światowe mocarstwa jak USA, Chiny czy Rosja. Nawet duże kraje UE będące pod parasolem ochronnym USA, są w zasadzie ograniczone w swojej suwerenności - omawia słowa dziennikarza Deutsche Welle.

Autor podkreśla, że Polska jest w NATO, dlatego, że Rosja się na to zgodziła.

W dużej mierze zapomina się, że Rosja, niechętnie i zgrzytając zębami, ale jednak zgodziła się na przystąpienie do NATO Polski i innych byłych krajów satelickich Związku Sowieckiego. To, że jako wzmocnione mocarstwo, z powodów militarnych, geostrategicznych, ekonomicznych jak i kulturowych, nie chciała i nie chce zaakceptować na swoich granicach wojsk NATO, odrzucane jest w Polsce jako niedozwolona polityka stref wpływów, jak gdyby rozszerzenie NATO nie było rozszerzeniem strefy wpływów USA, tudzież obozu zachodniego – pisze Opielka

Ataki na Polskę

Dziennikarz pisze też o hybrydowych atakach wymierzonych w Polskę i podkopanym już bezpieczeństwie Polski.

W wyniku wojny Rosji z Ukrainą, niezależnie od jej rezultatu, jak i z powodu pozycji Warszawy, już teraz podkopane zostało bezpieczeństwo Polski. Jego zdaniem zwiększone wydatki na czołgi, myśliwce czy zwiększanie liczebności armii, nie pomoże w konfrontacji z hybrydowymi aktami destabilizacji wymierzonymi w Polskę - cytuje głośny artykuł portal Deutsche Welle.

„ Skandal!”

„Jeśli to nie skandal, to jak to inaczej nazwać? Zaraz wróci Nord Stream 1 i Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, a Niemcy powiedzą, że znowu mamy fobię. Ciekawe, co na to Polskie MSZ?” - komentuje Daniel Obajtek na platformie X.

