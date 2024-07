Parlament. Tutaj kobiet jest 51 na 80 miejsc

Aż 63,8 proc. spośród 80 członków nowo wybranej Izby Deputowanych Rwandy, czyli izby niższej parlamentu, to kobiety. Jest to najwyższy odsetek na świecie; z europejskich państw najbliżej Rwandy znajduje się Islandia, choć daleko jej do przekroczenia 50 proc.

Rwanda od lat jest wiodącym krajem na świecie pod względem największej liczby kobiet w parlamencie, ale i na stanowiskach rządowych. Oprócz tego, że kobiety zajęły w ubiegłotygodniowych wyborach 51 miejsc w parlamencie, dzierżą również 13 tek ministerialnych z 32 w obecnym rządzie.

Reformując swoją konstytucję w 2003 roku, Rwanda umieściła w niej klauzulę o równości płci gwarantującą kobietom 30-proc. reprezentację w parlamencie. Krok ten utorował drogę znaczącym reformom wprowadzanym przez parlamentarzystki, takim jak równy dostęp do własności gruntów i prawo pracy zapewniające równą płacę.

Po ludobójstwie

Przed ludobójstwem w 1994 roku kobiety w Rwandzie miały ograniczony dostęp do edukacji i możliwości kariery, stanowiły jedynie 19 proc. przedstawicieli politycznych. Ponieważ po ludobójstwie kobiety stanowiły 70 proc. populacji Rwandy, zwiększenie ich udziału w rządzie stało się koniecznością.

Jakie kraje daleko w tyle?

Na przeciwległym biegunie w rankingu reprezentacji kobiet w parlamentach krajowych znajdują się: Mikronezja, Vanuatu i Papua Nowa Gwinea; w parlamentach tych krajów nie zasiada żadna kobieta.

pap, jb

