Bezpieczny SUV ze Szwecji, czyli XC90. Poznaj dane techniczne, cenę, wyposażenie

Volvo XC90 wciąż pozostaje największym i najbardziej komfortowym, wręcz luksusowo wyposażonym SUV-em w gamie szwedzkiej marki, spośród aut wyposażonych w silnik spalinowy. Pojazd ten jest udanym połączeniem tak modnej i lubianej dziś stylistyki SUV-a z przestronnością, komfortem i funkcjonalnością, jakich można oczekiwać od auta klasy wyższej. Jak dziś prezentuje się oferta szwedzkiej marki, jeżeli chodzi o model Volvo XC90? Czas poznać odpowiedź na to pytanie.

Volvo XC90 – przestrzeń i komfort

Model Volvo XC90 najnowszej, trzeciej już generacji, jest na rynku od praktycznie dekady, niemniej ten ponadprzeciętnie przestronny i komfortowo wyposażony SUV klasy wyższej jest autem regularnie i subtelnie modernizowanym. Przy długości wynoszącej pokaźne 4953 mm, szerokości przekraczającej (wraz z lusterkami bocznymi) 2140 mm, wysokości 1771 mm i rozstawie osi wynoszącym aż 2984 mm model Volvo XC90 jest przykładem braku jakichkolwiek kompromisów w przestronności wnętrza czy pojemności przestrzeni bagażowej. Jednocześnie mimo znacznych gabarytów auto jest tak zaprojektowane, że kierowca ma bardzo dobre poczucie bryły pojazdu. Doskonała widoczność w każdym kierunku oraz bogate cyfrowe wsparcie podczas manewrowania włącznie z w pełni autonomicznym systemem parkowania Park Assist Pilot, pozwalają zachować spokój w kwestii ewentualnych otarć tego ładnego nadwozia.

Volvo XC90 – nieustannie ulepszane

Bezkompromisowe podejście Volvo do stałego ulepszania własnych modeli doskonale widać właśnie w topowym SUV-ie z Goeteborga. Od momentu swojego rynkowego debiutu najnowsza generacja komfortowego dużego SUV-a klasy wyższej wielokrotnie przechodziła istotne zmiany podnoszące zapewniany przez ten pojazd poziom bezpieczeństwa, komfortu i zakresu cyfrowego wsparcia kierowcy. W ostatnich latach szwedzka marka systematycznie podnosiła poziom ucyfrowienia i bezpieczeństwa, upraszczając jednocześnie gamę modelową, pozostawiając w niej warianty, które nie pozostawiają niedosytu zarówno w kwestii komfortu podróży, mocy oferowanych jednostek napędowych, jak i efektywności energetycznej czy elastyczności układów napędowych. Według najnowszego cennika modelowego dla gamy Volvo XC90 MY25, ten szwedzki luksusowy SUV klasy premium oferowany jest w dwóch wariantach układów napędowych, z których każdy jest dostępny z kilkoma wersjami wyposażenia do wyboru. Pierwszym wariantem jest Volvo XC90 B5 AWD, drugim – Volvo XC90 T8 eAWD. Przyjrzyjmy się bliżej obu wersjom układów napędowych.

Volvo XC90 B5 AWD – napęd

Gamę luksusowego SUV-a ze Szwecji otwiera wariant napędowy Volvo XC90 B5 AWD, który w bazowej wersji Core startuje od kwoty 334 900 zł. Jest to układ napędowy określany jako miękka hybryda (Mild hybrid). W takim rozwiązaniu pierwsze skrzypce w dostarczaniu mocy na koła, a w tym przypadku na wszystkie cztery koła na obu osiach pojazdu, gra silnik spalinowy. Jest to czterocylindrowy turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2 litrów. Moc maksymalna tej jednostki to 250 KM, a na koła trafia 350 Nm momentu obrotowego.

Turbodoładowaną jednostkę spalinową wspiera w tym układzie niewielka miękkohybrydowa instalacja elektryczna z elektrycznym silnikiem wspierającym, pełniącym również rolę generatora lub rozrusznika, o mocy 14 KM. Całkowita moc napędu trafia na obie osie pojazdu za pośrednictwem optymalnie zaprogramowanej i zestrojonej automatycznej przekładni Geartronic o ośmiu przełożeniach. Układ ten zapewnia dużemu komfortowemu SUV-owi więcej niż przyzwoitą dynamikę. Auto z takim układem jest w stanie uzyskać prędkość 100 km/h w czasie 7,7 s.

Natomiast dzięki elektryfikacji przez instalację miękkohybrydową pojazd wyróżnia niższe zużycie paliwa, niż gdyby auto było napędzane pozbawionym elektryfikacji silnikiem spalinowym o porównywalnej mocy. Deklarowane, zweryfikowane wymaganymi w procedurze homologacyjnej testami WLTP, średnie zużycie paliwa mieści się w zakresie 8,6–9,6 l/100 km, co w przypadku blisko 5-metrowego 2-tonowego potężnego luksusowo wyposażonego mocnego SUV-a jest zaskakująco niską wartością. Biorąc pod uwagę, że zbiornik paliwa mieści tu 71 litrów benzyny, pozwala to pokonywać dystanse zbliżone nawet do 900 km bez konieczności odwiedzania stacji paliw.

Volvo XC90 B5 AWD – wersje wyposażenia i ceny

Opisywany wariant napędowy dużego rodzinnego SUV-a klasy wyższej jest obecnie oferowany w trzech różnych wersjach wyposażenia: Core (od 334 900 zł), Plus Bright (od 359 900 zł) oraz Ultra Bright (od 379 900 zł). Każda z tych odmian obecnie proponowanych oferuje przestronne, 7-miejscowe wnętrze.

Już wersja bazowa, o nazwie Core, z 19-calowymi alufelgami w kolorze srebrnym, zapewnia kierowcy i pasażerom bogate wyposażenie. Wybierając tę odmianę w ramach standardowego wyposażenia, otrzymamy m.in. nowoczesny system pokładowej rozrywki oparty na kodzie systemu Android Automotive OS, z dostępnymi bezpośrednio w pojeździe popularnymi usługami Google (Mapy Google, doskonale rozumiejący język polski Asystent Google i wiele innych aplikacji dostępnych za pośrednictwem sklepu Google Play). Kierowca może liczyć również na szerokie cyfrowe wsparcie w postaci systemu Pilot Assist oferującego płynną i intuicyjną jazdę od prędkości zerowej po autostradową. Rozwiązanie to integruje funkcje inteligentnego, adaptacyjnego tempomatu wraz z asystentem utrzymującym auto pośrodku pasa ruchu. Pilot Assist pomoże nie tylko na autostradzie, utrzymując bezpieczny odstęp od poprzedzających pojazdów i dobierając automatycznie prędkość do obowiązujących ograniczeń, ale również w korkach auto będzie automatycznie podążać za powoli poruszającą się kolumną pojazdów.

Pilot Assist jest też rozwiązaniem, które może uratować nam życie. W krytycznej sytuacji, np. zasłabnięcia kierowcy, system ten, gdy nie wykryje działania kierowcy po kilkukrotnych ostrzeżeniach, może automatycznie zredukować prędkość aż do całkowitego zatrzymania, następnie system automatycznie uaktywni światła awaryjne i automatycznie nawiąże połączenie ze służbami ratunkowymi, przekazując dane o lokalizacji pojazdu, a także liczbie osób na pokładzie. W wersji Core możemy także liczyć na system BLIS (monitoring martwego pola obserwacji) i układ ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym. Przed oczami kierowcy znajduje się wysokiej jakości 12-calowy wyświetlacz wirtualnych zegarów z funkcją wyświetlania mapy, w konsoli centralnej mamy responsywny dotykowy wyświetlacz centralny z ekranem 9”. Podczas manewrów wesprze nas kamera tylna systemu Park Assist, a o komfort w kokpicie zadba dwustrefowy w pełni automatyczny system klimatyzacji z filtrem PM 2.5 i czujnikiem wilgotności powietrza. Auto jest wyposażone również w klimatyzację postojową dostępną także po wyłączeniu silnika.

Decydując się na wersję Plus Bright, zmiany dostrzeżemy już w nadwoziu. W standardzie tego poziomu wyposażenia mamy grill w kolorze srebrnym matowym z chromowaną oprawą, a także chromowane przednie wloty powietrza z błyszczącą ramką i poprzeczkami czy większe, bo 20-calowe alufelgi. Pod względem wyposażenia cyfrowego i wewnętrznego mamy tu wszystko to, co oferuje wersja Core, a dodatkowo najwyższej klasy oświetlenie wnętrza budujące wyrafinowaną atmosferę dzięki subtelnej i konfigurowalnej przez kierowcę grze świateł. Wygodne fotele w standardzie wersji Plus Bright mają w pełni elektryczną regulację z wysuwanymi podparciami podudzi i pamięcią ustawień zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. Podróż umili jeszcze lepszy niż w wersji Core poziom nagłośnienia. W tej odmianie na pokładzie za udźwiękowienie odpowiada system audio sygnowany marką Harman Kardon z subwooferem wyposażonym w technologię Fresh Air. W tylnych drzwiach o prywatność i ochronę przed słońcem dbają roletki przeciwsłoneczne, kierownica jest tutaj w standardzie z funkcją podgrzewania. Oprócz tego możemy liczyć na podgrzewane siedzenia zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu.

Najwyższy aktualnie oferowany poziom wyposażenia wersji Volvo XC90 B5 AWD to Ultra Bright. Z elementów od razu rzucających się w oczy i stanowiących różnicę są m.in.: duży dach panoramiczny czy nubukowa szlachetna podsufitka, a kierowca oprócz ekranu wirtualnych zegarów i centralnego wyświetlacza multimedialnego ma tu do dyspozycji w standardzie również ekran HUD z czytelnym, wysokiej jakości obrazem rzutowanym na przednią szybę. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to wyróżnikiem tej topowej odmiany w miękkohybrydowej gamie Volvo XC90 są m.in. skrętne reflektory przednie w technologii Full-LED ze światłami przeciwmgielnymi i spryskiwaczami reflektorów. Na pokładzie kierowca i pasażerowie dysponują już luksusową czterostrefową klimatyzacją łącznie z systemem klimatyzacji dla trzeciego rzędu siedzeń, a także najszerszy zakres regulacji elektrycznej foteli.

Kilka słów na temat opcji dodatkowych. Wybierając dowolną z wyżej opisanych odmian, warto zwrócić uwagę na dostępne wersje wyposażenia dodatkowego. Szczególnie imponująco wygląda to w przypadku topowej wersji Ultra Bright, dla której klient może zamówić np. potężne, aż 22-calowe alufelgi o szlachetnym dynamicznym wzorze (koszt: 14 450 zł), można też zastąpić standardową, dostępną w dwóch kolorach (czarnym i białym), tapicerkę skórzaną, obiciami z perforowanej skóry Nappa w trzech kolorach (czerń, brąz, biel) z funkcją wentylacji. Osoby, którym zależy na akustyce podczas podróży, powinny zdecydować się na dwie opcje. Po pierwsze, laminowane szyby boczne i tylną (5100 zł), co dodatkowo izoluje luksusowe wnętrze od otoczenia; a po drugie, doskonałej jakości system audio Bowers & Wilkins (14 550 zł). Szczególnie zwracamy uwagę na ten system audio, który zdaniem wielu niezależnych testerów i według wielu recenzji pozostaje jednym z najdoskonalszych rozwiązań w zakresie car audio, jakie dziś w ogóle można kupić w jakimkolwiek samochodzie.

Volvo XC90 T8 eAWD Plug-in hybrid – napęd

Przejdźmy teraz do drugiego wariantu napędowego spośród odmian dostępnych w gamie modelu Volvo XC90. Wersja XC90 T8 eAWD (cena od 379 900 zł) korzysta z układu napędowego typu hybryda plug-in. W tym przypadku silnik spalinowy, którym ponownie jest autorska, dobrze oceniana przez ekspertów, turbodoładowana czterocylindrowa dwulitrowa jednostka benzynowa, jest uzupełniony mocnym układem elektrycznym połączonym z pojemnym akumulatorem trakcyjnym 18,8 kWh. Całość generuje imponującą moc aż 455 KM i potężny moment obrotowy 709 Nm, co pozwala na ponadprzeciętną dynamikę. Dość powiedzieć, że potężny, ponad dwutonowy luksusowy SUV jest w stanie uzyskać 100 km/h w czasie zaledwie 5,4 s. Jednocześnie fakt, że mamy tu do czynienia z mocnym komponentem elektrycznym, pozwala pokonywać krótsze, codzienne dystanse do 73 km w cyklu mieszanym (wg WLTP) oraz nawet do 89 km w cyklu miejskim (wg WLTP) bez zużycia choćby homeopatycznych ilości węglowodorów. Taki dystans możemy pokonać wyłącznie na jednostce elektrycznej, bez emisji spalin.

Volvo XC90 T8 eAWD – wersje wyposażenia i ceny

Luksusowy szwedzki SUV premium z napędem hybrydowym plug-in jest obecnie oferowany w pięciu wersjach wyposażenia: Core (od 379 900 zł), Plus Bright (od 404 900 zł), Plus Dark (również od 409 900 zł), Ultra Bright (od 429 900 zł) oraz Ultra Dark (od 434 900 zł). Różnice pomiędzy odmianami oznaczonymi hasłami „Bright” oraz „Dark” sprowadzają się do jasnej bądź ciemnej kolorystyki poszczególnych elementów nadwozia i wnętrza: mamy do wyboru jasne lub ciemne motywy barwne. Skupmy się na wyposażeniu i różnicach pomiędzy wersjami Core, Plus i Ultra.

Hybrydowa plug-in wersja Core reprezentuje podobny poziom wyposażenia co odmiana Core z napędem miękkohybrydowym. Mamy na pokładzie klimatyzację dwustrefową, elektryczną regulację odcinka lędźwiowego w dwóch kierunkach, w pełni regulowany w szerokim zakresie (manualnie) fotel kierowcy i pasażera, auto ma 19-calowe felgi ze stopów lekkich w standardzie, aluminiowe nakładki na progi, jak również średni poziom oświetlenia wnętrza. Oczywiście poziom ucyfrowienia, asysta kierowcy i usługi Google, które wymienialiśmy wcześniej dla odmiany Core w wersji miękkohybrydowej, również są tutaj dostępne.

Odmiana Plus w standardzie dodatkowo oferuje m.in.: 20-calowe obręcze z lekkich stopów, podgrzewaną kierownicę, elektryczną regulację foteli kierowcy i pasażera (z funkcją pamięci), podgrzewane przednie i tylne siedzenia, system audio marki Harman Kardon z subwooferem, podświetlaną listwę progową i luksusowy wariant ambientowego, nastrojowego oświetlenia wnętrza. Górne panele drzwi i deska rozdzielcza są w tym wariancie również elegancko obszyte.

Natomiast hybrydowa wersja Ultra dokłada do standardowego wyposażenia skrętne reflektory przednie Full LED ze spryskiwaczami, przezierny wyświetlacz HUD kierowcy uzupełniający pozostałe cyfrowe ekrany kokpitu, dach panoramiczny w standardzie czy nubukową podsufitkę. Oczywiście, wybierając najbogatszy wariant wyposażenia, warto zdecydować się na wspomniany już wcześniej, opcjonalny system audio marki Bowers & Wilkins. W opcjach warto zwrócić również uwagę na system kamer 360° (6150 zł) czy aktywne zawieszenie pneumatyczne (11 550 zł).

Jednego możemy być pewni: bez względu na układ napędowy czy wersję wyposażenia zawsze możemy liczyć na ponadprzeciętny poziom bezpieczeństwa. W końcu to Volvo, marka, dla której to pojęcie jest absolutnym priorytetem od dziesięcioleci. To właśnie inżynier Volvo wymyślił trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, które do dziś ocaliły miliony istnień. Marka nie chciała chronić tego projektu patentem, lecz jak najszybciej podzieliła się wiedzą ze światem. Zdrowie, życie, bezpieczeństwo – to uniwersalne i najwyższe wartości dla każdego z nas. W Volvo doskonale o tym wiedzą.

