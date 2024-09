Minister zapowiada: 500 mln zł na Kredyt 0 proc. Szczegóły

Wydatki na „kredyt 0 proc.” są już wstępnie rozpisane, w pierwszym roku funkcjonowania programu to około 500 mln zł - poinformował we wtorek minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Dodał, że kwartalne limity udzielania pomocy mają przeciwdziałać wzrostowi cen mieszkań.

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk pytany był we wtorek w TVP Info, czy w puli środków na mieszkalnictwo znajdą się pieniądze na „kredyt 0 proc.”

„8 proc. średnio w Polsce kosztuje kredyt mieszkaniowy - zaznaczył.

Jeśli my z tych 8 proc. zbijamy oprocentowanie do 5-4 proc., to bardzo często na koszcie raty miesięcznej to jest 800 - 1200 zł mniej. To jest cel, który zakłada ten projekt - podkreślił minister.