Politycy 2050 uderzają w sektor bankowy!

Polska 2050 chce wpisać do renegocjowanej umowy koalicyjnej wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) dla sektora bankowego, poinformował przewodniczący ugrupowania, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zastrzegł, że jeśli banki przerzucą koszt tego podatku na klientów, Polska 2050 zaproponuje powrót do wakacji kredytowych.

„Ja mówię bardzo jasno: windfall tax, czyli ten podatek od ‘manny z nieba’, jeżeli banki będą - a już to twierdziły - przerzucać to na klientów, no to wtedy odpalamy wakacje kredytowe” - powiedział Hołownia w rozmowie z Polsat News.

„To jest coś, o czym minister [Katarzyna] Pełczyńska-Nałęcz, ja, całe nasze środowisko mówimy bardzo konkretnie. I jeżeli mówimy, że w ciągu miesiąca mamy renegocjować umowę koalicyjną i wpisać do niej konkretne rzeczy, na których zależy każdej z naszych reprezentacji, z datami dowiezienia, to to może być jedna z tych rzeczy. Rozmawialiśmy wczoraj z panem premierem, że w jego expose środowym powinny znaleźć się elementy programów każdego z nas” - dodał.

Marszałek zapowiedział, że w poniedziałek ma odbyć się kolejne spotkanie, na którym premier przedstawi szkic swojego expose i „będziemy nad nim pracować”.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

KGHM wyrósł pod bokiem gigantyczny kanadyjski konkurent

Polskie banki na sprzedaż - teraz „denacjonalizacja”?

InPost skarży się na Allegro. Nieuczciwa konkurencja?

»»Pierwszy wywiad z Prezydentem Elektem Karolem Nawrockim! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!