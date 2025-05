Pusto w budżecie. "Na budownictwo nie ma ani złotówki"

Z 600 mln zł w Funduszu Dopłat na społeczne budownictwo „nie ma już ani złotówki”, „nastąpiła blokada wsparcia” – powiedziała w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister wskazała, że w 2023 r., za PiS, Fundusz Dopłat na społeczne budownictwo liczył 2,3 mld zł; w 2025 r. liczył 1 mld; zostało 600 mln, które samorządy zakontraktowały „bardzo szybko” i teraz „nie ma już ani złotówki” na budownictwo społeczne.

Limit został ustawą podniesiony o 1 mld zł. Wszyscy za tym głosowali. Prezydent podpisał ją już kilka tygodni temu i nic się nie dzieje - stwierdziła szefowa MFiPR.

Zaznaczyła, że w tej sprawie powinien zareagować minister finansów oraz minister rozwoju i technologii.

Powinni przekazać pieniądze na Fundusz Opłat, ale nie robią tego - stwierdziła.

Dodała, że samorządy zainwestowały w przygotowanie projektów i „są zniecierpliwieni”.

Ludzie pobrali kredyty na wkład własny. (…) Nie przypominam sobie od lat takiej sytuacji, żeby do maja na wsparcie budownictwa społecznego poszło jedynie 600 mln zł - powiedziała.

Jawność cen mieszkań? To się nie spodobało deweloperom

Odniosła się także do nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która zobowiązuje deweloperów do prowadzenia stron internetowych, na których podawane mają być ceny mieszkań od początku sprzedaży do jej zakończenia. Autorem tych rozwiązań był klub Polska 2050-TD.

Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość, ale wywołały opór deweloperów. Ich uwagi do projektu minister nazwała „atakiem”.

Żadna konstruktywna propozycja z ich strony nie padała. (…) Mięliśmy do czynienia ze strategią, która miała nam pokazać, iż oni są za jawnością, ale ten projekt jest bublem i dlatego go nie popierają - wskazała.

MRiT chce likwidacji wykupu mieszkań!

Pełczyńska-Nałęcz odniosła się też do kwestii wykupu mieszkań w towarzystwach budownictwa mieszkalnego (TBS) oraz w społecznych inicjatywach mieszkaniowych (SIM)

Teraz mieszkańcy TBS-ów i SIM-ów mogą wykupywać mieszkania, a MRiT chce to zlikwidować - wskazała.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Cenzura sieci!? W Rumunii wkrótce pod nowym prezydentem

Co spowodowało największy blackout w historii Europy?

Volvo zwolni tysiące pracowników

»»Ukradziono pieniądze Komitetu Wyborczego PiS? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24