Po powodzi groźba epidemii. Będą szczepienia ochronne!

Opolszczyzna jest jednym z regionów, które najbardziej ucierpiały podczas tegorocznej powodzi zmaga się z żywiołem. Woda zalała wiele miast, miasteczek i wsi. Stosunkowo niewiele się o tym mówi, bo teraz najważniejsze jest ratowanie życia i zdrowia, ale powódź stwarza też duże ryzyko epidemiczne. Wojewoda opolski poważnie podszedł do tematu i zapowiada przeprowadzenie szczepień ochronnych.

Powódź słusznie uznawana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych klęsk żywiołowych. Wiąże się nie tylko ze stratami materialnymi, ale także z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Chodzi o to, że w wodzie powodziowej namnażają się w ogromnych ilościach bakterie, co może doprowadzić do wybuchu epidemii.

Bomba bakteriologiczna i epidemiologiczna

Zanieczyszczona woda i popowodziowy szlam sprzyjają rozwojowi chorób zakaźnych, głównie przewodu pokarmowego. Biorą się one z zanieczyszczenia wody i namnażania się bakterii kałowych, np. E. coli. Zakażenie pałeczką okrężnicy objawia się: bólem brzucha, wodnistą biegunką i wymiotami.

Sporym zagrożeniem są także bakterie z rodzaju Shigella wywołujące dyzenterię lub czerwonkę. Jej symptom stanowi uporczywa, krwista biegunka. Nieleczona choroba może prowadzić do odwodnienia ze skutkiem śmiertelnym. Inne potencjalne zagrożenia to ryzyko zachorowania na salmonellozę czy dur brzuszny.

Bakterie E. coli / autor: Pixabay

Taka woda to w zasadzie ścieki

Wodę popowodziową powinno się traktować jak ścieki (ma nie tylko zanieczyszczenia mechaniczne, często widoczne gołym okiem, ale również biologiczne, których nie widać). Jedyna woda, co do której możemy mieć pewność, że nadaje się ona do spożycia, jest woda butelkowana (należy skrupulatnie zweryfikować szczelność opakowania). Co więcej, jeśli fala powodziowa zalała nasz… ogródek, to musimy też zapomnieć o warzywach, które tam rosły, bo nie nadają się one do spożycia.

Mieszkańcy Nysy zaopatrują się w wodę butelkowaną / autor: PAP/Sławek Pabian

Na Opolszczyźnie dostrzegają zagrożenie

Sytuację powodziowo-epidemiologiczną skomentowała Monika Jurek, wojewoda opolski. Zwróciła uwagę na fakt, że woda, która wystąpiła z brzegów, przepływa przez różne miejsca, również przez wysypiska śmieci, co potęguje zagrożenie wybuchu epidemii. „Są prowadzone działania, by temu zapobiec. W wielu miejscach wodociągi nie działają, wodę dostarczamy ludziom w cysternach lub butelkowaną” – mówiła Jurek. Zaapelowała przy tym, aby nie pić wody z kranu czy ze studni.

Szczepienia dla ratowników i pomagających

Dodała, że planowane jest wdrożenie szczepień dla najbardziej zaangażowanych w pomoc osób. „Sanepid już podjął stosowne działania. Trzeba wyposażyć placówki i przystąpić do szczepień. Obejmą one przede wszystkim osoby, które pomagają, pracują w tych trudnych warunkach. To są setki z całej Polski” – podkreśliła wojewoda.

Żywność po powodzi – podstawowe zasady

Istnieje kilka żelaznych zasad, których należy się bezwzględnie trzymać, jeśli chce się zminimalizować ryzyko epidemiologiczne:

od razu wyrzucamy żywność mającą bezpośredni kontakt z wodą powodziową;

pozbywamy się podtopionych warzyw i owoców;

konserwy możemy zachować, po sprawdzeniu czy nie ma w nich wgłębień i czy nie są zardzewiałe;

produkty, z których przyrządza się potrawy lepiej poddać najpierw obróbce cieplnej;

warzywa i owoce, nawet jeśli zostały dowiezione z regionu nie objętego powodzią, dokładnie myjemy i jemy obrane ze skórki;

owoce i warzywa, które nie nadają się do obierania (np. sałata czyowoce jagodowe), myjemy w dużej ilości świeżej wody i kilka razy płuczemy;

za wodę zdatną do spożycia uznajemy wyłącznie wodę butelkowaną lub dostarczoną cysterną przez właściwe służby.

Źródło: poradnikzdrowie.pl

