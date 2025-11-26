Indeksy w górę, NVIDIA w dół

W ciągu dnia poznamy dane z USA dotyczące nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Uwagę inwestorów przyciąga także brytyjski Autumn Statement, które rzuci więcej światła na bieżącą sytuację gospodarczą i kierunek polityki fiskalnej Wielkiej Brytanii.

Po nienajlepszym poniedziałku wtorkowa sesja przyniosła wyraźną poprawę nastrojów na europejskich rynkach. Inwestorów wspierały informacje o amerykańskim planie pokojowym, który według doniesień miał zostać ograniczony z 28 do 19 punktów akceptowanych przez Ukrainę. Większość głównych indeksów zakończyła dzień wzrostami. Wyjątkiem był BIST100, który mimo solidnego zachowania sektora finansowego zakończył sesję spadkiem o 0,28 proc.. Wśród liderów znalazł się IBEX35, który wzrósł o 1,08 proc. dzięki dobrej postawie sektora finansowego. DAX zakończył dzień zwyżką o 0,97 proc., SMI o 0,94 proc., a FTSE100 o 0,78 proc.

Na warszawskim parkiecie nastroje były jeszcze lepsze, a WIG20 zakończył dzień wzrostem o 1,46 proc. Jedynie cztery spółki z indeksu odnotowały spadki, z czego najsłabiej wypadło PGE, tracąc 3,29 proc.. Liderem wzrostów było LPP, które zakończyło sesję zwyżką o 4,28 proc. Silnym wsparciem dla rynku był sektor bankowy – indeks WIG-Banki wzrósł na koniec dnia o 2,76 proc.. Dobrze radziły sobie również indeksy średnich i małych spółek. Indeks mWIG40 zyskał 0,89 proc.; najsłabszy w segmencie był Tauron ze spadkiem o 4,59 proc., natomiast Synektik wzrósł o 4,83 proc., osiągając najlepszy wynik w indeksie. Na plusie zakończył dzień także sWIG80, rosnąc o 0,34 proc.. W tym segmencie najlepiej wypadł Torpol, który zyskał 6,52 proc., a najsłabiej Elektrotim, tracąc 9,30 proc.

Za oceanem, po bardzo dobrym początku tygodnia, wtorkowa sesja przyniosła kontynuację wzrostów, choć już w bardziej stonowanym tempie. S&P500 zakończył dzień wzrostem o 0,91 proc., a NASDAQ zyskał 0,67 proc. Technologia radziła sobie słabiej w porównaniu z poniedziałkową sesją, głównie za sprawą NVIDII, która w trakcie sesji traciła blisko 7 proc.. Część strat została jednak odrobiona i spółka zamknęła dzień spadkiem o 2,59 proc. Presja na kurs wynikała z doniesień, że Meta ma prowadzić rozmowy dotyczące zainwestowania miliardów dolarów w układy scalone TPU od Google, zamiast korzystać z procesorów GPU produkowanych przez NVIDIĘ. Sugeruje to rosnące zainteresowanie rozwiązaniami Google i potencjalnie większą konkurencję dla NVIDII. Na tle tego zamieszania akcje Mety rosły o 3,78 proc., Alphabet zyskał 1,53 proc., Microsoft 0,63 proc., a Apple 0,38 proc.. Z USA napłynęły również słabsze dane makro. Sprzedaż detaliczna m/m wyniosła 0,2 proc. wobec prognozy 0,4 proc. Bazowa sprzedaż detaliczna m/m była zgodna z oczekiwaniami i wyniosła 0,3 proc.. Natomiast bazowy PPI m/m osiągnął 0,1 proc. przy prognozie na poziomie 0,2 proc..

Giełdy azjatyckie radzą sobie bardzo dobrze na dwie godziny przed startem sesji w Europie. Nikkei rośnie o blisko 2 proc., KOSPI zyskuje prawie 2,5 proc., a Hang Seng znajduje się lekko na plusie. Kontrakty futures na główne indeksy europejskie wskazują, że otwarcie na rynkach europejskich, w tym w Polsce, może mieć dziś pozytywny charakter. W ciągu dnia poznamy dane z USA dotyczące nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Uwagę inwestorów przyciąga także brytyjski Autumn Statement, które rzuci więcej światła na bieżącą sytuację gospodarczą i kierunek polityki fiskalnej Wielkiej Brytanii.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

