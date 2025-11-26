Hassett szefem Fed?

Tak nieformalnie donosi Bloomberg powołując się na swoje źródła, chociaż proces nadal trwa i według wcześniejszych doniesień, prezydent Trump miał wskazać następcę szefa Fed jeszcze przed Gwiazdką. I tak najprawdopodobniej się stanie.

Wcześniej plotkowano, że na krótkiej liście są w zasadzie Hassett i Warsh, a prezydent już „mentalnie” zdecydował. Lojalny wobec Trumpa szef NEC (rady doradców ekonomicznych przy prezydencie) był już faworytem bukmacherów, a teraz jego szanse przekraczają już 50 proc. (wg. Kalshi). Prezydent wielokrotnie podkreślał, że nie jest zadowolony z polityki jaką prowadzi obecnie Fed, gdyż stopy procentowe powinny być znacznie niższe, aby stanowić wsparcie dla gospodarki. Nietrudno domyśleć się, że to szybko doprowadziłoby do jej przegrzania, a bank centralny mógłby stracić kontrolę nad utrzymywaniem inflacji w ryzach w długim okresie.

Co stanie się, jeżeli „aparatczyk” Hassett faktycznie trafi na fotel szefa Fed i zacznie pełnić obowiązki od połowy 2026 r? Rynki finansowe nie będą z tego powodu szczęśliwe, gdyż najpewniej pogorszy się jakość przekazu wypływającego z banku centralnego - forward guidance będzie mało precyzyjny, gdyż zdanie prezesa będzie się niewiele liczyć (na szczęście FOMC to ciało głosujące, a jego członkowie zmieniają się rotacyjnie co roku) - ale ostatecznie sobie z tym poradzą. Zaufanie do banku centralnego to nie wszystko, co najważniejsze i notowania dolara nie tylko na tym będą się opierać. Niemniej w perspektywie najbliższych tygodni najpewniej za sprawą Hassetta będzie „wiele krzyku i hałasu” z hasłami o zamachu na niezależność banku centralnego. Na razie jednak poczekajmy na oficjalną nominację, choć to nie przeszkodzi już w stosownym ruchu na amerykańskich aktywach - osłabieniu dolara i wzrostu rentowności obligacji, chociaż w zasadzie w tym ostatnim przypadku powinno być inaczej, skoro Fed ma obniżyć stopy w grudniu i dalej na kolejnych posiedzeniach (i to będzie zapowiadać problemy).

Środowy ranek przynosi niewielkie ruchy, choć dolar kontynuuje osłabienie z wtorkowego wieczora, kiedy to już nazwisko Hassetta zaczęło być bardziej odmieniane w rynkowych spekulacjach, a słabsze dane makro (w tym listopadowy indeks zaufania konsumentów) podbiły oczekiwania na grudniowe cięcie stóp. Dzisiaj rano pośród majors słabszy od dolara jest tylko japoński jen, który odreagowuje wcześniejsze umocnienie wywołane komentarzami ze strony Banku Japonii, że grudniowa podwyżka stóp jest coraz bardziej realna. Silnych ruchów doświadczają dzisiaj waluty Antypodów - dolar australijski zyskuje po lepszych danych o inflacji CPI (3,8 proc. r/r w październiku, co jest czwartym wzrostem z rzędu) - oddalają one prawdopodobieństwo cięć stóp przez RBA w nadchodzących miesiącach. Z kolei dolar nowozelandzki rośnie po tym, jak RBNZ wprawdzie obniżył stopy procentowe o 25 punktów baz. jak oczekiwano (do 2,25 proc.), ale zapowiedział koniec cyklu - płasko w przyszłym roku i możliwe podwyżki w 2027 r.

Dzisiaj w kalendarzu makro uwagę zwrócą odczyty z USA dotyczące cotygodniowego bezrobocia (w środę, bo jutro jest święto - Dzień Dziękczynienia), zaległych danych o zamówieniach na dobra trwałego użytku we wrześniu, oraz listopadowym indeksie Chicago PMI.

EURUSD - na ścieżce wzrostowej?

Dzisiaj para EURUSD zbliżyła się w okolice poziomu 1,16, ale nie został on jeszcze naruszony. Po wyraźnej zwyżce wczoraj, rynek nieco wyhamował dynamikę ruchu, tak jakby czekał na nowe impulsy. Niemniej wątek Hassetta w Fed może być dopiero rozgrywany w najbliższych tygodniach, jako dobry pretekst do korekty dolara. Dzisiaj po południu cenotwórcze będą dane z USA o godz. 14:30 i 15:45. Szacunki, co do grudniowej obniżki stóp przez Fed zbliżają się do 80 proc.

Wykres dzienny EURUSD

Wsparcie to wybite wczoraj okolice 1,1541, a opór mamy przy 1,16. Bardziej istotne poziomy można jednak zlokalizować przy 1,1653-55 (szczyty z połowy miesiąca).

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

