Autobusy na chińskiej smyczy

Istnieje ryzyko, że chińskie pojazdy elektryczne mogą zostać zdalnie unieruchomione. Tak wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez władze Danii i Norwegii. W obu państwach wykryto lukę w oprogramowaniu chińskich autobusów, która umożliwia dostęp do systemów ich sterowania.

Pod koniec października ujawniono, że norweski operator komunikacyjny Ruter przeprowadził tajny test autobusu elektrycznego chińskiej marki Yutong. Podczas badań pojazd został rozebrany na części, aby sprawdzić, czy jego eksploatacja nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. W autobusie odkryto kartę SIM, która pozwala na przejęcie zdalnej kontroli nad pojazdem. Zdaniem Norwegów daje ona dostęp do oprogramowania, diagnostyki oraz sterowania akumulatorem.

Chiński autobus może zostać zatrzymany, wyłączony lub otrzymać aktualizację, która uniemożliwi jego normalne działanie – twierdzi Arild Tjomsland, ekspert z Uniwersytetu Południowo-Wschodniej Norwegii.

wpolityce, jb

