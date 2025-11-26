867,3 tys. osób bez pracy w październiku

Stopa bezrobocia w październiku 2025 r. wyniosła 5,6 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 2,8 proc. kwartał wcześniej i 2,9 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,6 proc.

Jak podał GUS, **liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 867,3 tys. wobec 866,1 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,6 tys. wobec 121,4 tys. poprzednio.

Wzrost BAEL - inaczej liczonej stopy bezrobocia

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 2,8 proc. kwartał wcześniej i 2,9 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kw. 2025 r. 59,0 proc. wobec 58,3 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 57,2 proc., wobec 56,7 proc. poprzednio.

Rynek pracy otwarty dla osób z wyższym wykształceniem, najgorzej najmłodszym

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano dla osób najmłodszych, tj. w grupie wieku 15-24 lata: 12,4 proc. Dla osób w wieku 25-34 lata stopa bezrobocia wyniosła 4,0 proc., w wieku 35-44 lata – 2,0 proc., a w grupie osób w wieku niemobilnym (45-59/64 lata) – 2,3 proc.

W najlepszej sytuacji nadal pozostają osoby z wykształceniem wyższym – stopa bezrobocia w tej grupie jest najniższa – w III kwartale 2025 r. wyniosła 1,5 proc. Dla osób posiadających wykształcenie policealne lub średnie zawodowe/branżowe stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,2 proc., a dla posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe – 3,9 proc.

W grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stopa bezrobocia w analizowanym kwartale wyniosła 5,4 proc. Natomiast najwyższa stopa bezrobocia – 10,0 proc. dotyczyła populacji osób z najniższym poziomem wykształcenia, tj. z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.

Wzrosła liczba osób aktywnych zawodowo

W III kwartale 2025 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17.923 tys., z tego: 17.361 tys. stanowili pracujący, natomiast 562 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12.440 tys. osób.

Zbiorowość aktywnych zawodowo znacznie zwiększyła się w stosunku do II kwartału 2025 r. (o 222 tys. osób, tj. o 1,3 proc.), a także w odniesieniu do III kwartału 2024 r. (o 125 tys., tj. o 0,7 proc.).

Współczynnik aktywności zawodowej dla populacji osób w wieku 15-89 lat wyniósł 59,0 proc. i zwiększył się zarówno w porównaniu z II kwartałem 2025 r. (o 0,7 p. proc.), jak i z III kwartałem 2024 r. (o 0,4 p. proc.).

Omawiany wskaźnik był wyższy dla mężczyzn niż kobiet – w III kwartale 2025 r.: 65,8 proc. wobec 52,8 proc. (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym to 82,5 proc. dla ogółu populacji w tym wieku: 84,8 proc. w przypadku mężczyzn i 79,9 proc. w przypadku kobiet). Analogiczne wskaźniki dla mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi wyniosły odpowiednio: 59,4 proc. i 58,5 proc. (w wieku produkcyjnym: 84,4 proc. i 79,8 proc.).

W III kwartale 2025 r. populacja pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 17.361 tys. osób i zwiększyła się zarówno w odniesieniu do II kwartału 2025 r. (o 163 tys. osób, tj. o 0,9 proc.), jak i do III kwartału 2024 r. (o 84 tys. osób, tj. o 0,5 proc). Liczba osób pracujących w wieku produkcyjnym w III kwartale 2025 r. wyniosła 16.505 tys. W porównaniu z II kwartałem 2025 r. odnotowano wzrost tej grupy osób - o 113 tys., tj. o 0,7 proc. natomiast względem III kwartału 2024 roku - wzrost o 46 tys. osób, tj. o 0,3 proc.

Wyniki BAEL wskazują m.in., że w III kwartale 2025 r.

16.077 tys. osób (tj. 92,6 proc.) wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1.283 tys. (tj. 7,4 proc.) pracowało w niepełnym wymiarze;

w sektorze prywatnym pracowało 13.067 tys. osób, co stanowiło 75,3 proc. wszystkich pracujących, a w sektorze publicznym 4.294 tys. osób;

– 24,7 proc. ogółu pracujących, - średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wyniosła 39,4 godzin;

zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony (83,7 proc., tj. 11.802 tys. osób).

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Przepycha kolanem Mercosur”. Skandal w UE z udziałem Ursuli von der Leyen

Podatek od prywatnego złota? Jest taki pomysł!

Mocno wzrosną koszty budowy domu

»»Drożyzna za Tuska! Sklepy SZOKUJĄ cenami! Polacy mają dość – kryzys narasta – raport telewizji wPolsce24