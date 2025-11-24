Szansa na grudniową obniżkę stóp w USA rośnie; inwestorzy witają tydzień optymizmem
W poniedziałkowy poranek kontrakty terminowe na europejskie i amerykańskie indeksy świecą się na zielono, wskazując na potencjalnie dobre otwarcie notowań. W piątek prezes nowojorskiego oddziału Fed, w swojej wypowiedzi, stwierdził, że wciąż widzi przestrzeń do dalszej korekty w krótkim terminie w zakresie docelowej stopy procentowej. W wyniku tej wypowiedzi prawdopodobieństwo grudniowej obniżki stóp znacząco wzrosło.
Piątkowa sesja w Europie miała mieszany przebieg. Największym wygranym okazał się szwajcarski SMI, który – mimo wyprzedaży na początku notowań – zakończył dzień nad kreską, zyskując 0,71 proc. Nieznacznie wzrosły także indeksy CAC 40 (+0,02 proc.) w Paryżu oraz FTSE 100 (+0,13 proc.) w Londynie. Silne spadki obserwowaliśmy w Hiszpanii, gdzie – głównie za sprawą słabego otwarcia – IBEX osłabił się o 1,04 proc.. Wyraźnie tracił również niemiecki DAX, który finalnie zakończył dzień niżej o 0,80 proc., oraz włoski FTSE MIB (-0,60 proc.). Pod kreską sesję zakończył również najważniejszy europejski indeks – STOXX 600, który osłabił się o 0,33 proc..
Silną przewagę podaży obserwowaliśmy w Warszawie, gdzie traciły wszystkie indeksy. Największym przegranym okazał się indeks małych spółek sWIG80, któremu nie udało się odrobić spadków z pierwszych godzin notowań. W podobnym stopniu osłabił się mWIG40 (-1,43 proc.) – najsilniej traciły: Auto Partner SA (-9,55 proc.), Develia (-7,91 proc.) oraz Lubawa (-4,66 proc.). Wyraźnej przecenie uległ WIG20, głównie za sprawą spółek takich jak Orlen (-2,57 proc.), Budimex (-2,18 proc.) oraz KGHM (-2,08 proc.). Indeks szerokiego rynku WIG przecenił się o 1,29 proc..
Dobre nastroje w końcu dotarły za ocean, gdzie obserwowaliśmy przewagę kupujących. Najbardziej widoczna była ona na małych spółkach – indeks Russell 2000, po sesji charakteryzującej się utrzymującym się trendem wzrostowym, umocnił się o 2,80 proc.. Wyraźne wzrosty odnotowano również na najstarszym amerykańskim indeksie – Dow Jones zyskał 1,08 proc. W podobnym stopniu rosły indeks szerokiego rynku S&P 500 (+0,98 proc.) oraz technologiczny Nasdaq Composite (+0,88 proc.).
Na godzinę przed otwarciem notowań w Europie, nastroje na azjatyckich parkietach są pozytywne. Najsilniej zyskuje Hang Seng, który na moment pisania komentarza zdążył umocnić się już o 1,87 proc. Indeks kontynentalnych Chin, Shanghai Composite, znajduje się minimalnie nad kreską, rosnąc o 0,02 proc.. Wzrosty obserwujemy także na KOSPI, któremu udaje się pozostać nad kreską (+0,12 proc.). Przewaga kupujących występuje również w Indiach – Sensex (+0,044 proc.) oraz Nifty (+0,005 proc.). Z powodu święta handel w Japonii dziś się nie odbywa.
Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion
