Województwo Lubelskie na misji gospodarczej w Bahrajnie

Oficjalna delegacja z Województwa Lubelskiego uczestniczy w misji gospodarczej do Manamy (Bahrajn). Celem wizyty jest rozwój współpracy międzynarodowej i zacieśnienie relacji partnerskich z Królestwem Bahrajnu.

Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentują: marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Piotr Breś i członek zarządu Jarosław Kwasek. W skład polskiej delegacji weszli również przedstawiciele sektora nauki, biznesu i instytucji samorządu Województwa Lubelskiego, dla których misja przyczyni się do wzmocnienia wymiany handlowej, nawiązania współpracy akademickiej czy kulturalnej.

Na miejscu przedsiębiorcy z sektora MŚP odbyli warsztaty i wizyty studyjne, mieli szansę również na spotkania B2B, podczas których poznali m.in. kulturę prowadzenia biznesu w Bahrajnie czy charakterystykę miejscowego rynku. Misja gospodarcza jest okazją do zaprezentowania oferty biznesowej, edukacyjnej, turystycznej i inwestycyjnej naszego województwa, a także do nawiązania kluczowych kontaktów oraz budowania strategicznych relacji gospodarczych.

Delegacja Województwa Lubelskiego w trakcie misji gospodarczej w Bahrajnie / autor: materiały prasowe Urzędu Marszałka Województwa Lubelskiego

Kontynuacja współpracy

W lipcu br. delegacja z Bahrajnu odwiedziła województwo lubelskie. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostało wówczas zorganizowane Forum Biznesowe z przedstawicielami Izby Handlowo-Przemysłowej Bahrajnu i Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Dla polskich przedsiębiorców była to szansa na poznanie nowego rynku i wzmocnienie potencjału eksportowego. Lubelskie firmy miały okazję zainteresować współpracą nie tylko Bahrajn, ale także: Kuwejt, Oman, Katar, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Lubelskie to doskonałe miejsce dla inwestorów. Mamy tu nie tylko lotnisko, dobrze rozbudowaną sieć dróg, ale przede wszystkim świetnie wykształconych i przedsiębiorczych młodych ludzi. Jestem przekonany, że nasza obecność w Bahrajnie będzie impulsem do owocnej współpracy na wielu płaszczyznach – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Królestwo Bahrajnu

Bahrajn to wyspiarskie państwo w Zatoce Perskiej znane z wydobycia ropy naftowej i pereł, a także z nowoczesnego toru Formuły 1. Jest pierwszym krajem arabskim, w którym odkryto ropę naftową i jednym z najbogatszych państw na świecie. Bahrajn aktywnie wspiera współpracę z Województwem Lubelskim, m.in. poprzez podpisanie memorandum mającego na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla firm z Lubelszczyzny i ułatwienia im ekspansji na rynki ZEA.

Materiały prasowe, oprac. sek

