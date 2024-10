Miliardowy dług branży motoryzacyjnej

Dług branży motoryzacyjnej wyniósł na koniec lipca 2024 r. ponad 1,41 mld zł, z czego zobowiązania sprzedawców hurtowych i detalicznych samochodów osobowych i dostawczych oraz firm naprawiających te pojazdy wyniosły ponad 1,2 mld zł, a segmentu wynajmu i dzierżawy przekroczyły 217 mln zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK.

Jak wynika z danych BIG InfoMonitor na koniec lipca br. na prawie 252 tys. firm specjalizujących się w handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych, ponad 14 tys. stanowili zadłużeni przedsiębiorcy (5,6 proc.). Na każdego z nich przypada średnio 86,3 tys. zł zaległych zobowiązań. W sektorze usług wynajmu lub dzierżawy aut 1 795 podmiotów miało przeterminowane płatności i biorąc pod uwagę ok. 12 tys. wszystkich firm z tego segmentu rynku, zadłużenie generuje 15 proc. jego przedstawicieli, czyli blisko co siódma firma.

Spada ruch w salonach i liczba klientów

„Dla sprzedawców samochodów, głównym problemem są rosnące koszty zakupu pojazdów, spowodowane wzrostem cen surowców oraz komponentów, co podnosi koszty wprowadzenia auta do sprzedaży. Firmy naprawcze borykają się zaś z rosnącymi cenami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Z kolei segment wynajmu i dzierżawy aut musi się liczyć z rosnącymi kosztami utrzymania floty. Wszystkie te firmy zmagają się ponadto z wyzwaniami nowych regulacji unijnych i coraz bardziej restrykcyjnymi normami ekologicznymi, co dodatkowo może obciążać cały sektor motoryzacyjny” - skomentował prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Jak wynika z danych Związku Dealerów Samochodowych na które powołuje się BIG InfoMonitor, pod koniec 2023 roku branża odnotowała znaczące spadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o liczbę klientów (-18,9 proc.) i ruch w salonach (-19,5 proc.) pomimo rosnącej liczby rejestracji nowych pojazdów, a przyczyną tej sytuacji mogą być m.in. rosnące ceny nowych samochodów. Głównym nabywcą aut u dealerów jest klient flotowy, którego udział w rynku zbliża się do poziomu 70 proc., podano.

Niekorzystne prognozy na rok 2025

„W przyszłym roku możemy spodziewać się wyraźnego wzrostu cen samochodów. Niewykluczone jest, że część klientów, którzy zdają sobie z tego sprawę, kupi auto jeszcze w tym lub nadchodzącym kwartale. Sądzę więc, że końcówka tego roku będzie przynajmniej tak samo dobra, jak rok wcześniej, jeśli nie lepsza. Jednak z tego samego powodu w przyszłym roku możemy spodziewać się widocznego spadku w branży. Jest to największe wyzwanie, z którym będą musieli zmierzyć się dealerzy. Sytuacja ta może wpłynąć na kondycję finansową firm z sektora sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych. Zmiana powinna być jednak nieznaczna, ponieważ pomimo wzrastającej ceny aut oraz zadłużeń niektórych podmiotów, sytuacja większości z nich będzie stabilna” - ocenił prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

Rośnie znaczenie najmu

BIG InfoMonitor wskazał też na wzrost zainteresowania klientów korzystaniem ze współdzielonych pojazdów, co może wynikać m.in. ze spadku opłacalności posiadania własnego auta oraz zmiany stylu życia konsumentów. BIG InfoMonitor przytoczył dane Polskiego Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), z których wynika że w I poł. br. najem długoterminowy urósł w Polsce o 7,9 proc. r/r, a branża „Rent a Car” na koniec czerwca rozwijała się w tempie 1,1 proc. r/r. Z kolei badanie „Czas wynajmu” przeprowadzone przez Santander Consumer Multirent wykazało, że co piąty Polak korzysta z usług wynajmu samochodów do celów prywatnych.

Dotkliwe zatory płatnicze

Mimo trendu na wypożyczanie aut znaczna część branży zmaga się z długami. Na niemal 12 tys. firm figurujących w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie BIK, zadłużonych jest prawie 2 tys., czyli 15 proc. wszystkich przedsiębiorstw, których długi sięgnęły już 217 mln zł, a niezależnie od segmentu w sektorze motoryzacyjnym, ważne w zmierzeniu się z problemem wysokiego poziomu zadłużenia, jest zrozumienie zjawiska zatorów płatniczych, podkreślono.

„W III kw. bieżącego roku ponad 53 proc. firm w całej Polsce zmagało się z fakturami opóźnionymi o więcej niż miesiąc, co ilustruje poważny problem zatorów płatniczych. Problemy te generują dodatkowe długi, prowadząc do spirali zadłużenia o coraz większej skali. Branża motoryzacyjna, choć nadal cieszącą się popytem i zainteresowaniem klientów, stoi przed wieloma wyzwaniami, z rosnącymi nieopłaconymi należnościami jako jednym z kluczowych. Ważne będzie znalezienie równowagi między rozwojem biznesu a odpowiedzialnym zarządzaniem i restrukturyzacją zadłużenia. W minimalizacji ryzyka opóźnień w spłatach może pomóc staranna weryfikacja wiarygodności kontrahentów oraz zgłaszanie nierzetelnych firm do rejestrów dłużników” - podsumował prezes BIG InfoMonitor.

