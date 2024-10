Czechy chcą zmian w Zielonym Ładzie. Zawiązuje się koalicja?

Czesi dołączają do Włochów i Niemców, a więc do krajów, które głośno kontestują zapisy unijnego rozporządzenia dotyczącego norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i domagają się ich rewizji. Rząd Donalda Tuska nie zajął póki co jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Spotkanie ministrów odpowiedzialnych za konkurencję, zorganizowane pod koniec września w Brukseli, Włosi i Niemcy wykorzystali jako okazję do przeprowadzenia ofensywy dyplomatycznej dotyczącej o obowiązującego już rozporządzenia, które określa normy CO2 dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Zgodnie z nim, od 2035 roku w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi.

Przegląd nie w 2026, a w 2025 roku

Rozporządzenie przewiduje również, że w 2026 roku Komisja Europejska dokona przeglądu skutków przepisów i przedłoży je krajom członkowskim oraz Parlamentowi Europejskiemu. Włosi i Niemcy starają się jednak wymóc przyspieszenie przeglądu o rok. Włoski minister ds. przemysłu, Adolfo Urso, poinformował, że „do pomysłu udało mu się przekonać kilka innych krajów”.

Stanowisko Polski niejasne

Polski wiceminister rozwoju, Ignacy Niemczycki, stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że Polska jest otwarta na propozycję Włoch. Przyznał jednak, że rozumie punktu widzenia włoskiego ministra. „Klauzula zawarta w rozporządzeniu dotyczy jedynie przedstawienia przez KE danych. Dopiero na ich podstawie będzie można podjąć dalsze kroki” – powiedział Niemczycki.

„Niektóre cele okazały się nierealne”

Tymczasem w ostatnich dniach do Włoch i Niemiec doszlusowali Czesi. Peter Fiala zapowiedział, że jego rząd będzie domagał się przyspieszenia przeglądu zakazu dotyczącego silników spalinowych oraz ponownej oceny limitów emisji. „Niektóre cele Zielonego Ładu okazały się niemożliwe do zrealizowania i postaramy się je dostosować. Bez zmian ryzykujemy przyszłość europejskiego przemysłu motoryzacyjnego” – powiedział Fiala.

