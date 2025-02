JSW chce eksploatować kluczowe złoże węgla

Jastrzębska Spółka Węglowa złożyła wniosek do Ministra Klimatu i Środowiska o koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla „Dębieńsko 1” - wynika z informacji spółki.

Chodzi o złoże, na którym pracowała zlikwidowana ponad 20 lat temu kopalnia Dębieńsko. JSW odwołuje się do szacunków, że w nieeksploatowanej dotąd serii pokładów grupy 400 zalega tam jeszcze ponad 100 mln ton zasobów przemysłowych węgla o dobrych parametrach koksotwórczych.

Uzyskanie koncesji badawczej to wstęp do zagospodarowania złoża

Jak podała JSW w komunikacie na swojej stronie, złoże „Dębieńsko 1” jest położone wzdłuż zachodniej granicy kopalni Knurów-Szczygłowice - jego pozyskanie powiększyłoby bazę zasobową spółki i wydłużyłoby żywotność kopalni.

JSW zastrzega, że nie ma szczegółowych informacji na temat jakości węgla w złożu, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie geologicznych prac badawczych. Uzyskanie koncesji badawczej to wstęp do zagospodarowania złoża: trzeba je zbadać, udokumentować i uzyskać decyzję środowiskową, co może zająć kilka lat.

Odmowa koncesji dla Niemców

Złoże „Dębieńsko 1” było w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania różnych podmiotów. Przed tygodniem MKiŚ poinformowało o odmowie wydania koncesji na rozpoznanie spółce Silesian Coal, będącej spółką celową HMS Bergbau oraz grupy inwestorów ze Szwajcarii i USA.

Było to zakończenie postępowania odwoławczego tego wnioskodawcy. Minister jako organ koncesyjny utrzymał w mocy swoją pierwotną decyzję z 25 marca 2024 r. o odmowie koncesji ze względu na brak dowodów na dysponowanie przez spółkę odpowiednim zapleczem technicznym (to jeden z wymogów Prawa geologicznego i górniczego).

Wniosek o koncesję rozpoznawczą spółka Silesian Coal International Group of Companies złożyła w grudniu 2022 r., po wygaśnięciu poprzedniej koncesji dotyczącej tego złoża. MKiŚ zawiadomił wtedy o możliwości składania przez inne zainteresowane podmioty konkurencyjnych wniosków koncesyjnych na „Dębieńsko 1”.

Lista starajacych się wcześniej o koncesję

Wniosek taki złożyła wówczas JSW. Minister stwierdził jednak, że wniosek JSW obejmował obszar badań, który nie był tożsamy z podanym w ogłoszeniu, w związku z czym postępowanie wobec JSW musiało zostać umorzone.

W 2008 r. koncesję wydobywczą dla złoża „Dębieńsko 1” dostała czeska spółka NWR Karbonia, ale nie rozpoczęła wydobycia. Następną koncesję wydobywczą dostała spółka należąca do australijskiej Prairie Mining, która wystąpiła o przedłużenie terminu rozpoczęcia wydobycia z 2018 r. do 2025 r. Stało się to częścią sporu między inwestorem a rządem w arbitrażu, który Polska przegrała.

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym udzielenie koncesji na rozpoznawanie złoża kopaliny nie jest równoznaczne z nabyciem prawa do wykonywania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża. Taka działalność wymaga odrębnego pozwolenia organu koncesyjnego i odrębnego postępowania.

