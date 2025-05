Enea ma ponad 9 mld zł z KPO na sieci dystrybucyjne

Enea zawarła w środę umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na 9,13 mld zł z KPO. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój elektroenergetycznej infrastruktury dystrybucyjnej w północno-zachodniej Polsce.

Środki z pożyczki będą uruchamiane w transzach w latach 2025-2036, natomiast spłata kapitału zaplanowana jest w ratach w okresie od 2034 do 2050 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 proc. rocznie.

Dzięki pieniądzom z KPO Enea zbuduje szybko reagującą cyfrową sieć obsługującą źródła słoneczne i wiatrowe, która umożliwi wykorzystanie jak największej ilości zielonej energii - ocenił prezes Enei Grzegorz Kinelski w środę na specjalnej konferencji prasowej.

Jak przypomniał Kinelski, spółka w ciągu 10 lat musi wydać na sieci 40 mld zł, dlatego pieniądze z KPO to znaczący zastrzyk. „Zbudujemy szybko reagującą cyfrową sieć, obsługującą źródła słoneczne i wiatrowe, przewidującą ich zachowanie z wyprzedzeniem. (…) Tak aby wykorzystać jak najwięcej zielonej energii” - ocenił prezes Enei.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zaznaczyła, że w ramach całego projektu powstanie 14 tys. km nowych linii, a zmodernizowanych zostanie 8 tys. km. „To są działania eliminujące ryzyka blackoutu, modernizacja sieci to jeden z priorytetów tego rządu. Enea to ostatni z dużych dystrybutorów, który sięga po pieniądze z Funduszu Wsparcia Energetyki, z którego zakontraktowano już w sumie ponad 40 mld zł” - stwierdziła Hennig-Kloska

Natomiast w ocenie ministra aktywów państwowych Jakuba Jaworowskiego, to kolejny przykład, że spółki energetyczne są w stanie pozyskiwać środki finansowe i inwestować je w infrastrukturę i w rozwój OZE. W dodatku jest to doceniane przez rynek, akcje Enei od końca 2023 r. wzrosły o 140 proc., a tylko w tym roku - o 40 proc. - zaznaczył Jaworowski.

Z kolei prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj przypomniał, iż dzięki środkom unijnym z Krajowego Planu Odbudowy do dyspozycji sektora energii jest 90 mld zł, włączając w to morską energetykę wiatrową. „Umowa jest kolejnym krokiem przybliżającym pełne wykorzystanie środków z tej puli. Modernizacja sieci energetycznych będzie kołem zamachowym do dalszych inwestycji przedsiębiorców w odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę oraz magazyny energii” – ocenił Czekaj.

Pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła przypomniała, że brak odpowiedniej infrastruktury oznacza również brak możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii. Modernizacja infrastruktury to także istotny element walki z ubóstwem energetycznym – zaznaczyła Postuła.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.

Należący w całości do Skarbu Państwa BGK to bank rozwojowy, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Na koniec 2024 r. aktywa BGK wynosiły prawie 270 mld zł, a kapitał własny - niemal 41 mld zł.

PAP, sek

