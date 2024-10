E-zwolnienie L4 – jakie są zalety dla pracowników z niepełnosprawnościami?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą zmagać się z innymi problemami zdrowotnymi, jak przeziębienie lub inne infekcje. W takich sytuacjach niezbędna może być konsultacja lekarska, jeśli choroba czyni ich niezdolnych do pracy. W tym artykule dowiesz się, jakie korzyści przynosi pracownikom niepełnosprawnym korzystanie z e-zwolnienia, które mogą uzyskać w ramach każdej formy konsultacji lekarskiej, również online.

Jakie korzyści przynosi e-zwolnienie L4 dla pracowników z niepełnosprawnościami?

Zwolnienia lekarskie w formie papierowej stanowiły dla osób niepełnosprawnych duże wyzwanie. Zwykle wiązało się to z koniecznością wizyty w przychodni, do której dotarcie mogło być wyzwaniem. System dotyczący zwolnień lekarskich zmienił się i od kilku lat obowiązują tzw. e-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie), które większość nadal nazywa się potocznie L4 online.

Abstrahując od zmian systemowych, e-zwolnienie jest opcją, która pozwala osobom z niepełnosprawnościami uzyskać L4 w prostszy sposób. Dlaczego? E-zwolnienie jest wystawiane:

• podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim,

• przez specjalne dedykowane platformy świadczące usługi z zakresu telemedycyny, takie jak np. MED24.

W praktyce oznacza to, że osoba niepełnosprawna, która każdego dnia zmaga się z ograniczeniami w związku z poruszaniem się, może odbyć rozmowę z lekarzem telefonicznie lub “przez kamerkę”. To wyjątkowo komfortowe rozwiązanie, szczególnie w przypadku drobniejszych problemów zdrowotnych, jak przeziębienie, grypa, które wymagają jednak czasowego odpoczynku od obowiązków służbowych z powodu objawów jak gorączka, osłabienie. W kontekście osób z niepełnosprawnościami warto podkreślić, że konsultacje lekarskie online, eliminują stres związany z podróżą do lekarza i koniecznością pokonywania barier architektonicznych.

Jakie są wymagania dotyczące e-zwolnienia L4 dla osób z niepełnosprawnościami?

Każdy pacjent, niezależnie od tego, czy ma nabyte, czy wrodzone schorzenia czyniące go niepełnosprawnym, musi wykazywać objawy, które czynią go niezdolnym do pracy. Mogą to być choroby związane z sezonem infekcyjnym, ale również te wynikające z samej niepełnosprawności, która może postępować.

Jak zatem osoba z niepełnosprawnością może zapisać się do lekarza na konsultację online?

Krótka instrukcja - krok po kroku, jak zapisać się na zdalną wizytę. Wystarczy:

Wybrać zaufany serwis internetowy np. MED24, który oferuje usługi z zakresu telemedycyny, takie jak konsultacja online. Zarejestrować się, wypełniając dane w formularzu rejestracyjnym. Wybrać dogodny termin u specjalisty oraz sposób rozmowy (wideorozmowa, czat, rozmowa telefoniczna). Odbyć rozmowę z lekarzem, podczas której przedstawisz listę objawów (ich nasilenie, częstość występowania, czy mają związek z urazem lub wypadkiem w drodze do lub z pracy), opowiesz o stosowanych lekach oraz przedstawisz dokumentację medyczną (jeśli ma związek z obecnym stanem zdrowia).

Jakie wsparcie oferuje system e-zwolnień dla pracowników z niepełnosprawnościami?

Obecnie obowiązujący system e-zwolnień, czyli ZUS PUE, odciąża wszystkich pacjentów, w tym także osoby z niepełnosprawnościami. Dlaczego? Ponieważ to samodzielny, elektroniczny, w pełni zautomatyzowany system, w ramach którego:

• lekarz wystawia zwolnienie lekarskie,

• L4 są przesyłane dalej, m.in. do ZUS i pracodawcy.

Udział pacjenta w zarządzaniu e-zwolnieniem jest praktycznie żaden, tym samym nie musi martwić się o to, czy zwolnienie dotrze na czas do pracodawcy, co ma znaczenie dla wypłacanego z tego typu zasiłku chorobowego.

Dodatkowo pacjent ma możliwość podglądu wystawionego zwolnienia, a platforma PUE ZUS oferuje ułatwienia dostępu dla osób niedowidzących, co pozwala sprawniej użytkować serwis. Platforma zapewnia także wsparcie techniczne dla osób mających trudności z obsługą komputera.

Jakie są różnice między e-zwolnieniem L4 a tradycyjnym zwolnieniem dla osób z niepełnosprawnościami?

E-zwolnienie to obecnie jedyna forma zwolnienia lekarskiego. Może być wystawiane zarówno podczas bezpośredniej wizyty u lekarza, jak i w ramach konsultacji online. Wielu pacjentów określa tradycyjne L4 jako to uzyskiwane podczas wizyty twarzą w twarz z lekarzem. Jednak nie różni się ono niczym od tego wystawianego podczas zdalnej wizyty. Co więcej, zarówno e-zwolnienie, jak i tradycyjne L4, mają tę samą moc prawną i są uznawane przez pracodawców oraz ZUS. Osoba z niepełnosprawnościami, niezależnie od formy odbytej wizyty, może uzyskać takie samo zwolnienie lekarskie, które zawsze będzie wypełnione na obowiązującym druku ZUS ZLA.

Jakie są wyzwania związane z uzyskiwaniem e-zwolnienia L4 dla osób z niepełnosprawnościami?

E-zwolnienia mogą być wystawiane w ramach konsultacji online, do której pacjent musi się odpowiednio przygotować. Wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu. Lekarz może również skontaktować się z pacjentem alternatywnie za pomocą rozmowy telefonicznej, co jest szczególnie pomocne, gdy pacjent nie ma możliwości uczestniczenia w wideorozmowie. Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pełne wsparcie, szczególnie przy korzystaniu z usług platform telemedycznych, a także na pomoc bliskich lub opiekunów w czasie trwania wizyty.

Jeśli lekarz ma rozmawiać z osobą, która gorzej widzi lub słyszy, może dostosować formę komunikacji do potrzeb pacjenta, na przykład wybierając bardziej szczegółowy opis lub wolniejsze tempo mówienia.

Artykuł sponsorowany