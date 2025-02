10 pomysłowych gadżetów do biura, home office i na workation

Praca w biurze, home office i na workation wymaga odpowiedniej organizacji i efektywnego wykorzystania czasu. Bez względu na miejsce wykonywania zadań, warto zaopatrzyć się w pewne przydatne gadżety. Praktyczne i sprytne przedmioty biurowe ułatwią i usprawnią pracę osób zatrudnionych w biurze. Sprawdź, jakie gadżety reklamowe okazują się niezbędne zwłaszcza w pracy zdalnej.

10 gadżetów biurowych do pracy w biurze, home office oraz workation

Wielofunkcyjny notatnik

W każdej pracy biurowej nie może obyć się bez praktycznego notatnika. Po co jednak sięgać po zwykły przedmiot, skoro w sprzedaży dostępne są innowacyjne, wielofunkcyjne notatniki. Modele te mają do zaoferowania o wiele więcej od swoich klasycznych odpowiedników. Niepozorny notatnik z wbudowaną ładowarką bezprzewodową oraz rozkładanym stojakiem na telefon to sprytny gadżet, który stanowi idealne połączenie tradycyjnych rozwiązań z nowoczesną technologią. Wielofunkcyjny notatnik pozwoli Ci na zapisywanie ważnych notatek np. podczas uczestniczenia w spotkaniach online, a dzięki wbudowanej ładowarce bez problemu naładujesz urządzenie mobilne. Ograniczasz tym samym ilość kabli na biurku, zachowując ład i porządek. Nowoczesny notatnik sprawdzi się zwłaszcza znakomicie dla osób, które często podróżują służbowo. Modele te są w stanie naładować nie tylko telefony komórkowe, ale także zegarki wielofunkcyjne. Posiadają użyteczny stojak na telefon czy też przegródki na karty.

Teczka konferencyjna

Kolejnym przydatnym gadżetem reklamowym jest teczka konferencyjna. Jest ona nierozłącznym elementem pracy, zwłaszcza jeśli bierzesz udział w konferencjach branżowych, tudzież wysyłasz swoich pracowników na szkolenia. Pozwala na trzymanie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych akcesoriów i dokumentów, dzięki czemu możesz skupić się na spotkaniu. Specjalnie zaprojektowana teczka konferencyjna jest łatwa do przenoszenia. Zmieścisz do niej notatki, akcesoria piśmiennicze czy dokumenty, co w dużym stopniu ułatwi organizację pracy poza biurem. Nowoczesne teczki zostały wyposażone w ładowarki bezprzewodowe i kilka wyjść USB.

Podkładka pod laptopa

Pracując przy laptopie, można poprawić komfort jego użytkowania właśnie poprzez zastosowanie podkładki. Tego typu gadżet z nadrukiem ochrania przed dolegliwościami bólowymi wynikającymi z postawy ciała. Spędzając wiele swojego czasu nad laptopem, pozycja ta może doprowadzić do bólu pleców, szyi czy kości ramion. Za pomocą stojaka z łatwością ustawisz ekran na poziomie oczu, co oczywiście poprawi Twoją postawę i wyeliminuje powstanie uciążliwych dolegliwości. Składana, przenośna podstawka pod laptopa wykonana z lekkiego aluminium to znakomita opcja, zwłaszcza jeśli pracujesz w różnych miejscach. Niektóre podkładki oferują nie tylko miejsce na laptopa i myszkę, ale także telefon.

Podkładka pod mysz

W pracy przed komputerem przyda się na pewno podkładka pod mysz. Odpowiednio dobrany gadżet reklamowy pozwoli na płynne i precyzyjne ruchy myszką, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy, a przy tym eliminuje przykre uczucie ucisku oraz mrowienia w nadgarstkach. Warto dodać, że zadaniem podkładki pod mysz jest również ochrona biurka przed zarysowaniami i zmniejszenie poziomu hałasu. Ciekawą propozycją jest między innymi naturalna, korkowa podkładka pod mysz. Dużą popularnością cieszy się też podkładka pod mysz z szybką bezprzewodową ładowarką.

Gry i układanki logiczne

W przerwach od wykonywania obowiązków warto odpocząć i zrelaksować się, na przykład sięgając po gry i układanki logiczne. Są one przyjemnym sposobem na oderwanie myśli, zwłaszcza jeśli masz jakiś problem z danym zadaniem. Dzięki układankom i grą odpoczniesz w sposób kreatywny, uspokoisz nerwy, po czym z odświeżonym umysłem przystąpisz do dalszych działań.

Kubki z nadrukiem

Pracujesz w biurze stacjonarnym, w domu, a może w innym dowolnym miejscu na świecie? Nie obędziesz się w pracy bez kubków, które umilą Ci przerwy w pracy, ale przydadzą również do popijania napojów w trakcie wykonywanych obowiązków. Ulubiony płyn taki jak kawa czy herbata, zawsze smakuje lepiej, wypijany z ładnych kubków, na przykład z logiem czy nazwą Twojej firmy. Tego typu gadżety reklamowe to produkty uniwersalne i niezwykle praktyczne.

Zegar ścienny

Jak wiadomo, czas to pieniądz, a zegar pomaga w jego lepszej organizacji. Pomimo tego, że funkcja zegara dostępna jest na komputerze czy urządzeniach mobilnych, to jednak warto w niego zainwestować. Duży zegar powieszony na ścianie pozwala na łatwe odczytywanie godziny i wspomoże Cię w zarządzaniu czasem. Praca biurowa wiąże się z terminami, których należy przestrzegać oraz ścisłym harmonogramem. Stąd konieczne okazuje się kontrolowanie czasu, w tym także przerw w pracy.

Lampka biurowa z ładowarką

Innym praktycznym gadżetem, którego można spersonalizować, jest lampka biurowa z ładowarką. Niekiedy praca nad skomplikowanym projektem może Cię pochłonąć na wiele godzin, przez co skończysz swoje działania dopiero wieczorem. Właśnie dlatego musisz zadbać o wystarczające oświetlenie swojego biurka. Zbyt słabe światło może skutkować dolegliwościami związanymi z narządem wzroku. Lampka biurowa z regulowanym ramieniem, które skierujesz w dowolną stronę, jest znakomitym rozwiązaniem. Model z ładowarką to praktyczny i oryginalny gadżet, dzięki, któremu sprawnie naładujesz swój telefon. Wielofunkcyjna lampa będzie świetnym upominkiem dla Twoich pracowników.

Długopisy metalowe

Ważną częścią pracy biurowej, home office czy na workation są narzędzia piśmiennicze. Długopisy metalowe to podstawowe gadżety, których nie może zabraknąć na wyposażeniu żadnego miejsca pracy. Długopisy z nadrukiem pozwalają na szybkie notowanie najważniejszych informacji. Trwałe i eleganckie modele wykonane z metalu to dobra opcja dla osób ceniących sobie funkcjonalne, a przy tym ładnie wykonane przedmioty.

Słuchawki

Kontaktując się z Klientami, kontrahentami czy pracownikami, niezbędne mogą okazać się słuchawki. Sięgniesz po nie, rozmawiając przez telefon czy prowadząc konferencje online. Dobrą propozycją są zwłaszcza słuchawki bezprzewodowe, które w żaden sposób nie ograniczają Twoich ruchów. Do wyboru masz modele douszne oraz nauszne.

Wszystkie powyższe propozycje są doskonałym wyborem dla osób pracujących zdalnie. Niepozorne akcesoria znacząco usprawnią pracę i pomogą w skuteczniejszym działaniu oraz organizacji zadań.